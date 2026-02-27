Με πανελλαδικές συγκεντρώσεις και τελετές μνήμης, η ελληνική κοινωνία τιμά τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη. Εκεί που βρήκαν τραγικό θάνατο 57 άνθρωποι. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και απέθεσαν λευκά τριαντάφυλλα, συμβολίζοντας τις ζωές που χάθηκαν άδικα, ενώ τελέστηκε τρισάγιο σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Παράλληλα, στην Καισαριανή πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια μνημείου, όπου τέσσερις μαρμάρινες πλάκες αναγράφουν τα ονόματα και τις ηλικίες των θυμάτων, με τις χαραγμένες ράγες να καταλήγουν σε ένα σμήνος πουλιών που ίπτανται προς τον ουρανό.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιζώντων και οι διαφωνίες για το βίντεο της Καρυστιανού

Οι μαρτυρίες όσων βίωσαν την καταστροφή παραμένουν συγκλονιστικές. Ο επιζών Αντώνης Αντωνίου απηύθυνε έκκληση για την ψυχολογική στήριξη των θυμάτων, τονίζοντας ότι τα τραύματα της ψυχής παραμένουν ανεξίτηλα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της μητέρας του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Σπύρου Βούλγαρη, η οποία κατήγγειλε τη λοιδωρία που υπέστη το παιδί της μετά την τραγωδία.

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη δημοσιοποίηση ενός βίντεο-καλέσματος από τη Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των οικογενειών των θυμάτων. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την οπτική και ηχητική αναπαράσταση της σύγκρουσης θεωρήθηκε από πολλούς γονείς ως υπερβολικά σκληρή και σοκαριστική.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, μετέφερε το κλίμα δυσφορίας, ενώ η Κατερίνα Βουτσινά, αδελφή θύματος, χαρακτήρισε το περιεχόμενο «πολιτικό σποτ», προειδοποιώντας με νομικές ενέργειες σε περίπτωση που η μνήμη του αδελφού της χρησιμοποιηθεί σε πλαίσιο δημόσιου πολιτικού διαλόγου.

Που θα γίνουν συγκεντρώσεις

Το μεσημέρι του Σαββάτου είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη εξ αυτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα. Το κάλεσμα είναι για τις 12 μ. και αναμένεται εκ νέου πλήθος κόσμου να βρεθεί στη συγκέντρωση.

Ανάλογα καλέσματα υπάρχουν για την ίδια ώρα σε Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου), Λάρισα (Κεντρική Πλατεία), Ηράκλειο (Πλ. Ελευθερίας), Βόλο (Παραλία) και Ιωάννινα (Περιφέρεια). Αντίθεα μία ώρα νωρίτερα θα αρχίσουν οι συγκεντρώσεις σε Πάτρα (Πλ. Γεωργίου) και Χανιά (Πλ. Αγοράς).

Στην ανάρτηση που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους τόπους και τις ώρες των συγκεντρώσεων.

Καλέσματα και στο εξωτερικό σε συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Πέρα από τις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, πολλές έχουν προγραμματιστεί και στο εξωτερικό. Διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν σε κεντρικά σημεία ή έξω από ελληνικές πρεσβείες για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 νεκρών και να ζητήσουν δικαιοσύνη.

Βρυξέλλες: Πρεσβεία Ελλάδας (13:00)

Λονδίνο: Πρεσβεία (12:00)

Παρίσι: Pl. Republique (15:00)

Βερολίνο: Πρεσβεία (12:00)

Στουτγκάρδη: Schlossplatz (17:00)

Κολωνία: Rudolf-Platz (17:00)

Μιλάνο: Piazza Castello (12:00)

Μαδρίτη: Pl. Santa Gema (17:00)

Βαρκελώνη: Arc de Triomf (12:00)

Γενεύη: Pl. des Nations (15:00)

Χάγη: Lange Voorhout (12:00)

Πράγα: Náměstí Mίru (12:00)

Δουβλίνο: The Spire (12:00)

Στοκχόλμη: Humlegarden (15:00)

Γκέτεμποργκ: Jarntorget (18:00)

Εδιμβούργο: Princes Str (12:00)

Λίβερπουλ: Derby Sq (12:00)

Μάντσεστερ: St. Peter’s Sq (14:00)

Μπαθ: Bath Abbey (11:00)

Ντάρλινγκτον: High Row (13:00)

Οξφόρδη: Balliol College (16:00)

Λευκωσία: Πλ. Ελευθερίας (17:00)

Τορόντο: Pape Ave (1/03, 16:30)

Μελβούρνη: Προξενείο (17:00)

Schongau: Marienplatz (14:00)

Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη

Ο Σύλλογος Συγγενών και Θυμάτων Τεμπών απευθύνει νέο κάλεσμα σε «σε κάθε πολίτη, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νέα και νέο, κάθε γονέα, να πλημμυρίσουν τους δρόμους αυτό το Σάββατο 28/2».

Εργαζόμενοι σχεδόν σε όλους τους κλάδους έχουν προαναγγείλει τη συμμετοχή τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Η ΑΔΕΔΥ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, τα εργατικά κέντρα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά και άλλες περιοχές έχουν ανακοινώσει ότι θα απεργήσουν το Σάββατο.

Τα τρένα και τα πλοία δεν θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια. Παράλληλα, και ο ΣΕΗ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις θεατρικές παραστάσεις που είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ενόψει των κινητοποιήσεων, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν με ειδικό πρόγραμμα.

Η Γραμμή 1 του Μετρό και το Τραμ θα εκτελούν δρομολόγια από τις 09:00 έως τις 21:00 για τη διευκόλυνση των διαδηλωτών, ενώ οι Γραμμές 2 και 3 θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Το ίδιο θα συμβεί και σε συρμούς του Μετρό στη Θεσσαλονίκη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ΕΛΑΣ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.