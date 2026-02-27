Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 57 θυμάτων της Τραγωδίας των Τεμπών. Μια ημέρα πριν τη θλιβερή επέτειο που συμπληρώνονται τρία χρόνια, οι βουλευτές όλων των κομμάτων τοποθετήθηκαν σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής, ωστόσο δεν έλειψαν οι αναφορές στην δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

«Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στα μεγάλα θέματα δικαιοσύνης»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στα μεγάλα θέματα δικαιοσύνης», κάνοντας λόγο για «ένα κράτος που είναι επιτελικό στην διαφθορά. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα στην κοινωνία. Αυτό αποδείχθηκε και με τις αποφάσεις του δικαστηρίου στις υποκλοπές. Υπάρχει παράλληλα με μία τραγωδία, ένα έγκλημα παραβίασης δημοκρατικών κανόνων. Δεν μπορεί η βουλή να αρκεστεί σε δηλώσεις μόνο. Οφείλουμε πολιτική που δεν κρύβεται πίσω από πλειοψηφίες. Στηρίζουμε την αγωνία των πολιτών γιατί η δικαιοσύνη είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας και η δημοκρατία είναι το μεγάλο ζητούμενο».

Όσον αφορά για τα Τέμπη, ο Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε «τρία χρόνια το τραύμα παραμένει ανοιχτό. Μία ανοιχτή πληγή στην χώρα μας., Οι συγγενείς ζήτησαν απαντήσεις γιατί η πολιτεία τις απέκρυψε. Ακόμα και σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια για διεξαγωγή εξετάσεων. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών και θα στηρίζουμε τον αγώνα τους».

«Αυτό που έγινε στα Τέμπη, να μη ξεχαστεί ποτέ»

Από το ΠαΣοΚ, ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη τραυματίστηκε βαριά πριν από τρία χρόνια, ενώ κάθε μέρα φαίνεται το χάσμα «Τα Τέμπη, ήταν η στιγμή που το κράτος δεν προστάτευσε τα παιδιά του, που τους πρόδωσε». «Αυτό που έγινε στα Τέμπη, να μη ξεχαστεί ποτέ, να γίνει πυξίδα», κατέληξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

«Αν σήμερα 3 χρόνια μετά συζητάμε για το έγκλημα στα Τέμπη οφείλεται ότι ο λαός δεν το άφησαν να ξεχαστεί»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, είπε πως «σήμερα δεν βρισκόμαστε εδώ απλά για να θρηνήσουμε ξανά ή να προσευχηθούμε για μία φορά. Είμαστε για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους γονείς των θυμάτων. Η καλύτερη τιμή στην μνήμη τους είναι να δυναμώσει ο αγώνας ακόμα περισσότερο. Αν σήμερα 3 χρόνια μετά συζητάμε για το έγκλημα στα Τέμπη οφείλεται ότι ο λαός δεν το άφησαν να ξεχαστεί».

Επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «πάει πολύ ο Μητσοτάκης να πανηγυρίζει για τις επιτυχίες του» τονίζοντας σε άλλο σημείο ότι «τα νέα Τέμπη που καραδοκούν είναι παντού, είναι γύρω μας».

«Μία κυβερνητικά ενορχηστρωμένη συγκάλυψη να κρυφτούν στοιχεία»

«Αν το πρώτο έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο , το επόμενο πρωινό συντελέστηκε το δεύτερο που ήταν προμελετημένο. Το έγκλημα της συγκάλυψης. Μία κυβερνητικά ενορχηστρωμένη συγκάλυψη να κρυφτούν στοιχεία, να μην αποδοθούν ευθύνες», δήλωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είπε ότι «η κυβέρνηση έστησε επικοινωνιακές φιέστες, είχε σύμμαχο στη συγκάλυψη τη δικαιοσύνη» ενώ όπως είπε «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεχάσει για τις απελπισμένες προειδοποιήσεις για την κατάσταση του ΟΣΕ».

«Είναι εργαλειοποίηση που δεν ωφελεί κανέναν»

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, «τρία χρόνια μετά την τραγωδία η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Για τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους για τα αδέρφια και τους φίλους που έμειναν πίσω για τις οικογένειες που ζητούν απαντήσεις. Ανοιχτή είναι και για την κοινωνία που δεν έμεινε θεατής». Η κ. Μιχαηλίδου είπε πως «ο πρωθυπουργός ήταν ειλικρινής και μίλησε χωρίς υπεκφυγές. Βγήκε από τις ράγες λυγίζοντας κάτω από το βάρος μιας κρυμμένης πραγματικότητας». Άφησε αιχμές για την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «κάθε προσπάθεια να βρούμε δράκους κάτω από τα συντρίμμια και να βαθύνουμε τον πόνο, δεν έχει καμία σχέση με την αναζήτηση της αλήθειας. Είναι εργαλειοποίηση που δεν ωφελεί κανέναν».