Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από χθες θρίλερ στη Χαλκιδική, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού μέσα σε σακούλες, σε αγροτοδασική περιοχή στο Πευκοχώρι.

Το μακάβριο εύρημα εντόπισαν εργαζόμενοι του δήμου που πραγματοποιούσαν εργασίες καθαρισμού στην περιοχή Γλαρόκαβος. Λίγο μετά τις 17:30 βρήκαν σακούλα που περιείχε ανθρώπινα μέλη και ειδοποίησαν άμεσα τον πρόεδρο της κοινότητας και στη συνέχεια τις Αρχές.

«Ήταν ακριβώς 5:30 όταν εντόπισα μια τυλιγμένη σακούλα, σκισμένη σε κάποια σημεία. Αρχικά νόμιζα πως επρόκειτο για ζώο, όμως διαπίστωσα ότι ήταν άνθρωπος. Διέκρινα ένα χέρι που φορούσε δαχτυλίδι. Δίπλα υπήρχε και μια βαλίτσα – πιθανότατα η σορός βρισκόταν μέσα και, μετά τον καθαρισμό της περιοχής, ήρθε στην επιφάνεια», ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Τσιρκούδης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τα οστά βρίσκονταν εξαρχής μέσα στη βαλίτσα που εντοπίστηκε κοντά στο σημείο, ενώ οι έρευνες κινούνται προς κάθε κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανθρώπινα μέλη βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη και μουμιοποίηση, ενώ δεν έχει εντοπιστεί το κεφάλι. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ωστόσο η κατάσταση της σορού δεν επέτρεψε τον άμεσο προσδιορισμό φύλου και ηλικίας.

Οι απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα διενεργηθούν τις επόμενες ημέρες.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Πολυγύρου, με τη συνδρομή στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.