Η Γαλατάσαραϊ δεν πάτησε προς στιγμήν πάνω στο εκκωφαντικό 5-2 της Κωνσταντινούπολης ούτε στο αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε στο 48′ λόγω αποβολής του Κέλι.

Ο Λοκατέλι άνοιξε το σκορ στο 37’ με πέναλτι, ο Γκάτι βρήκε δίχτυα από κοντά στο 70′ και ο ΜακΚένι έδωσε σκορ παράτασης με εξ επαφής κεφαλιά στο 82′.

Τελικά, η Γαλατάσαραϊ έμελλε να πάρει το εισιτήριο της επόμενης φάσης, αφού στο 106’ ο Οσιμεν και ο Γιλμάζ στο 119′ διαμόρφωσαν το τελικό 3-2 στο Τορίνο με τη Γιουβέντους.

Μπορεί και χωρίς τον Εμπαπε η Ρεάλ, δύσκολα η Παρί, μεγάλη πρόκριση η Αταλάντα

Ελλείψει Κιλιάν Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Μπενφίκα στο «Σαντιάγκο Μπεναμπέου» και πήρε την πρόκριση στη φάση των «16» του Champions League.

Η ομάδα του Αλβαρο Αρμπελόα βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 14’ με γκολ του Ράφα Σίλβα, αλλά ο Τσουαμενί απάντησε άμεσα (16’) και ο Βινίσιους ανέτρεψε τα δεδομένα στο 80’.

Την ίδια ώρα, η Παρί Σεν Ζερμέν αγχώθηκε με τη Μονακό, ωστόσο χάρη στο 2-2 του «Παρκ ντε Πρενς» θα συνεχίσει την πορεία προς την υπεράσπιση του τίτλου της.

Ο Ακλιούς άνοιξε το σκορ στο 45’, αλλά η αποβολή του Κουλιμπαλί στο 58’, η ισοφάριση του Μαρκίνιος στο 60’ και η ανατροπή του Χακίμι στο 66’ άλλαξαν τα δεδομένα, προτού ο Τέζε γράψει το τελικό αποτέλεσμα στο 90+2’.

Νωρίτερα, η Αταλάντα έφτασε σε επική ανατροπή επί της Ντόρτμουντ, επικρατώντας 4-1 στο Gewiss Stadium του Μπέργκαμο.

Σκαμάκα (5′) και Τζαπακόστα (45′) ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα, προτού ο Πάσαλιτς δώσει προβάδισμα πρόκρισης στην ιταλική ομάδα.

Ο Αντεγέμι μείωσε στο 75′ και ο σύλλογος της Βεστφαλίας ήλπιζε σε παράταση, αλλά στο 90+7′ ο Μπενσεμπαϊνί υπέπεσε σε πέναλτι στον Κρστόβιτς και αποβλήθηκε, ενώ ο Σάμαρτζιτς ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έγραψε το θριαμβευτικό αποτέλεσμα για τους γηπεδούχους.

Τα πιθανά ζευγάρια στη φάση των «16»