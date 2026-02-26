Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 57 ετών η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη, με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ να ανακοινώνει με θλίψη τον αναπάντεχο θάνατό της. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 11:00 στην Αγία Σκέπη Παπάγου.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας.

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια εργάστηκε στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο οποίο και διακρίθηκε. Εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα «CNN.GR» όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ: «Η Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της δημοσιογράφους και στο ευρύ φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.

Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της.

Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς».

Τα συλλυπητήρια της ΝΔ

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη.

Με μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας ήταν επί σειρά ετών κοινοβουλευτική συντάκτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ και είχε βραβευθεί από το Ίδρυμα Μπότση με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» για την αντικειμενική κάλυψη των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων.

Η Αντιγόνη υπήρξε μια εξαιρετική και πολύ αγαπητή συνάδελφος που ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συναδελφικότητά της. Στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».