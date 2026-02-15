Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής νομικής επιστήμης και δημόσιας ζωής.

Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημία Αθηνών, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στους θεσμούς.

Η ζωή, η πορεία και το ισχυρό αποτύπωμα της Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη

Γεννημένη στα Εξάρχεια στις 12 Δεκεμβρίου 1934, ήταν κόρη του υποναυάρχου Ευάγγελου Ψαρούδα και της Αικατερίνης Αντωνίου, με ρίζες από ιστορική οικογένεια της Ύδρας. Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1952–1957).

Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο στα πανεπιστήμια της Βόννης και του Φράιμπουργκ, αποκτώντας διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Η ακαδημαϊκή της πορεία ξεκίνησε ως βοηθός έδρας Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών (1961–1970). Το 1970 εξελέγη Υφηγήτρια και το 1978 Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της νομικής επιστήμης στην Ελλάδα. Από το 1962 ασκούσε ενεργά τη δικηγορία, ενώ από το 1975 εξέδιδε και διηύθυνε το περιοδικό «Ποινικά Χρονικά». Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, ενώ τιμήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με ειδικό βραβείο στη μνήμη του Στυλιανού Τεγόπουλου.

Το 2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου. Το 2019 ανέλαβε Αντιπρόεδρος και από την 1η Ιανουαρίου 2020 Πρόεδρος της Ακαδημίας, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το ύπατο αυτό αξίωμα.

Στην προσωπική της ζωή, ήταν παντρεμένη με τον Λίνο Μπενάκη, ιστορικό της φιλοσοφίας και πρώην διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος απεβίωσε τον Οκτώβριο του 2022. Μιλούσε αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά και διέμενε στο κέντρο της Αθήνας.

Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη υπήρξε μια προσωπικότητα που συνέδεσε την επιστημονική αριστεία με την πολιτική παρουσία, ανοίγοντας δρόμους για τις γυναίκες στους ανώτατους θεσμούς της χώρας.