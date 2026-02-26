Δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, καθώς και χώρους πολιτισμού και τέχνης της πόλης προσφέρει τον Μάρτιο ο Δήμος Αθηναίων.

Κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την Αθήνα μέσα από θεματικούς περιπάτους και οργανωμένες επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας, με πρωτοβουλία της εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου Ιστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών, Αρτέμιδος Σκουμπουρδή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Αγορά και το Λύκειο του Αριστοτέλη, περιπάτους στο ιστορικό κέντρο και στους λόφους γύρω από την Ακρόπολη, καθώς και θεματικές διαδρομές αφιερωμένες στη βυζαντινή, οθωμανική και νεότερη Αθήνα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις σε σημαντικά μουσεία της πόλης, όπως το Μουσείο Μπενάκη, η Εθνική Πινακοθήκη, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Νομισματικό Μουσείο και το Μουσείο Αλέκος Φασιανός, καθώς και ειδικές θεματικές ξεναγήσεις, όπως περιπάτους αρχιτεκτονικής, φιλοσοφίας, street art και ιστορικές διαλέξεις.

Οι ξεναγήσεις έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώρες και σημεία συνάντησης, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ανά δράση. Όποιος ενδιαφέρεται να διασφαλίσει τη θέση του μπορεί να καλεί στο 6976897493, Δευτέρα – Παρασκευή, 11.00 – 15.00.

* Το εισιτήριο εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπου προβλέπεται, επιβαρύνει τους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ξεναγήσεων που θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο 2026 είναι:

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026

Αρχαιολογικός Χώρος Λυκείου Αριστοτέλους

10:00 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου από Ρηγίλλης

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 40 άτομα)

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Έκθεση: Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή

17:00 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου

Ξεναγός: Θεώνη Κάμπρα (έως 25 άτομα)

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

Αθηναϊκή Τριλογία: Πανεπιστήμιο – Ακαδημία – Βιβλιοθήκη

10:30 | Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28)

Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 50 άτομα)

Αρχαία Αγορά

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Ανδριανού

Ξεναγός: Τζέμμα Οικονομοπούλου (έως 40 άτομα)

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Άρεως 10)

Ξεναγός: Αρετή Βασδάρη (έως 25 άτομα)

Βυζαντινή Αθήνα

11:00 | Σημείο συνάντησης: Βιβλιοθήκη Αδριανού

Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 40 άτομα)

Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της Αθήνας – από το Σύνταγμα στο Χίλτον

10:15 | Σημείο συνάντησης: Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη στη Βουλή

Ξεναγός: Έλενα Σουλιώτη (έως 40 άτομα)

Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών – Υπαίθρια Γλυπτοθήκη

11:00 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Κοιμητηρίου, Τέρμα της οδού Αναπαύσεως

Ξεναγός: Μιχάλης Γιοχάλας (έως 40 άτομα)

Περίπατος στο Ωρολόγιο του Κυρρήστου – Αέρηδες, Μενδρεσέδες & Φετιχιέ Τζαμί

10:30 | Σημείο συνάντησης: Πύλη Αθηνάς Αρχηγέτιδος, Ρωμαϊκή Αγορά

Ξεναγός: Ιωάννα Κατοχιανού (έως 40 άτομα)

Το φιλοσοφείν στην Αρχαία Αγορά

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Ειρήνη Κουμπούρα (έως 40 άτομα)

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

Μουσείο Μπενάκη

17:00 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας)

Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 30 άτομα)

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Αρχαία Αγορά

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού χώρου επί της Ανδριανού

Ξεναγός: Τζέμμα Οικονομοπούλου (έως 40 άτομα)

Λόφοι γύρω από την Ακρόπολη

10:30 | Ναός Αγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη

Ξεναγός: Άννα Μπενάκη (έως 40 άτομα)

Οθωμανική Αθήνα

11:00 | Βιβλιοθήκη Αδριανού

Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 40 άτομα)

Μέγαρο Τσίλλερ–Λοβέρδου

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Μαυρομιχάλη 6)

Ξεναγός: Βερνάρδος Βίλλα (έως 25 άτομα)

Εθνική Πινακοθήκη

Περιοδική Έκθεση: Los Caprichos του Francisco Goya

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Πινακοθήκης (Βασ. Κωνσταντίνου 50)

Ξεναγός: Δώρα Βουκελάτου (έως 25 άτομα)

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Το φιλοσοφείν στην Αρχαία Αγορά

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Ειρήνη Κουμπούρα (έως 40 άτομα)

Μουσείο Αλέκος Φασιανός

11:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Νεοφύτου Μεταξά 15, Μεταξουργείο)

Ξεναγός: Ειρήνη Καζαμιάκη (έως 25 άτομα)

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026

Διάλεξη στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων

Θέμα: Οι Αθηναίοι στην Εξέγερση του ’21

17:30 | Ηρακλειδών 66α, Θησείο

Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 100 άτομα)

Street Art – Graffiti Tour στην περιοχή του Ψυρρή

10:30 | Σημείο συνάντησης: Πλατεία Μοναστηρακίου, μπροστά στον Ι.Ν. Παναγίας Παντάνασσας

Ξεναγός: Άννα Μπενάκη (έως 40 άτομα)

Βυζαντινές Εκκλησίες της Αθήνας

10:30 | Σημείο συνάντησης: Παρεκκλήσι Αγ. Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη

Ξεναγός: Δώρα Βουκελάτου (έως 40 άτομα)

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Ινστιτούτου (Σουηδίας 54)

Ξεναγός: Βερνάρδος Βίλλα (έως 25 άτομα)

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

Το φιλοσοφείν στην Αρχαία Αγορά

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Ειρήνη Κουμπούρα (έως 40 άτομα)

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Έκθεση: Why Look at Animals?

17:00 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου

Ξεναγός: Θεώνη Κάμπρα (έως 25 άτομα)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Εθνικός Κήπος

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Κήπου από Λεωφ. Αμαλίας

Ξεναγός: Κώστας Καστελλάκης (έως 40 άτομα)

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Νομισματικό Μουσείο (Ιλίου Μέλαθρον)

10:30 | Σημείο συνάντησης: Ταμείο εισιτηρίων του Μουσείου (Πανεπιστημίου 12)

Ξεναγός: Δώρα Βουκελάτου (έως 25 άτομα)