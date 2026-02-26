Σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο Χάρης Δούκας δήλωσε πως η αναστροφή της λεωφόρου Αμαλίας ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Πλάκας και πως το επόμενο διάστημα θα παραδοθεί και η Βασιλίσσης Όλγας, που είναι έτοιμη σε μεγάλο βαθμό. Τόνισε επίσης πως αυτές οι δύο παρεμβάσεις θα μειώσουν κατά 20% το κυκλοφοριακό στην καρδιά της πόλης και πολλά μεγάλα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα μηνύματα ενόψει συνεδρίου

Ωστόσο, στο μεγαλύτερο τμήμα της συνέντευξης του, στάθηκε στα εσωκομματικά του ΠαΣοΚ. Επανέλαβε την πρόταση του να μπει σε ψηφοφορία, στο συνέδριο του κόμματος, η θέση του για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας πως «αυτό που λέμε στα λόγια, είναι ακόμη πιο σημαντικό να επιβεβαιωθεί και με όλα τα μέλη και τους φίλους που θα συμμετέχουν ως σύνεδροι και να υπάρξει μία απόφαση».

Στο ενδεχόμενο όμως να μην περάσει το ψήφισμα από το συνέδριο, ο Χάρης Δούκας σημείωσε πως «τότε δε θα σηκώσουμε κεφάλι» και συνέχισε, εκτιμώντας πως αν δεν ψηφιστεί, «θα αφήνουμε ανοιχτό το παράθυρο συγκυβέρνησης» και υπογραμμίζοντας πως αν κάποιοι ράβουν κοστούμια για να υπουργοποιηθούν σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, βρίσκονται σε λάθος κόμμα.

Ανοιχτός σε συγκλίσεις με την Κεντροαριστερά – Τι είπε για Τσίπρα

Παράλληλα, σημείωσε πως στην περίπτωση των πορισμάτων της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπρεπε να εξαντληθούν τα περιθώρια, ώστε να υπάρξει κοινό πόρισμα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αναφορικά δε με την πλατφόρμα που κατέθεσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που τον είχε υποστηρίξει στην τελευταία εσωκομματική διαδικασία, δήλωσε πως «όλες οι απόψεις είναι πλούτος».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Εξάλλου, σε σχετικό ερώτημα για το γεγονός πως ο πρώην σύμμαχος του δεν επιθυμεί καμία συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Χάρης Δούκας άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα: «Εγώ μιλάω για πολιτικές και συνθήκες πέρα από πρόσωπα και λέω ότι, αν θέλουμε να δούμε τι μας χωρίζει, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ λέω μπορούμε να δούμε τι μας ενώνει; Μας ενώνει κάτι; Μπορούμε να τα βάλουμε κάτω και να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο; Εάν μετράμε πληγές, θα συνεχίσουμε να μετράμε ήττες. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε δυνάμεις».

Το έργο στον Δήμο Αθηναίων, η δεύτερη θητεία και η αναφορά σε Μπακογιάννη

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας τόνισε πως στόχος του ΠαΣοΚ είναι η πολιτική αλλαγή, υπογραμμίζοντας πως «δεν ενδιαφέρει κανέναν ποιος θα είναι δεύτερος». Σχετικά με το μέλλον του στο Δήμο Αθηναίων, αρκέστηκε να πει πως «όποιος κι αν είναι αντίπαλος μου, εγώ θα κριθώ από το έργο μου», αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει αν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία, αν όμως το έκανε, θα προτιμούσε για αντίπαλο του τον Κώστα Μπακογιάννη.