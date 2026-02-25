Σε λειτουργία τέθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση που επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, διευκολύνοντας την είσοδο προς την Πλάκα. Η παρέμβαση δίνει λύση σε ένα διαχρονικό και τεκμηριωμένο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, το οποίο συνοδεύτηκε από εκατοντάδες υπογραφές και πολυετείς διεκδικήσεις.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ακούμε τους πολίτες και δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Από σήμερα, τίθεται σε λειτουργία το φανάρι που θα επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που βάζει τέλος σε μια χρόνια ταλαιπωρία για τους κατοίκους της Πλάκας και όχι μόνο.

Οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνουν ολόκληρο τον γύρο της Πλατείας Συντάγματος. Έτσι θα δοθεί μία σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα για το κέντρο της πόλης. Η Αθήνα χρειάζεται παρεμβάσεις ουσίας, μικρές και μεγάλες, που κάνουν τη ζωή στην πόλη πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη».

Τι αλλάζει στην πράξη με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης: