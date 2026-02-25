Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, «ημέρα ευθυνών και μνήμης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών», το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Π.Ο.Σ. & Μ.Σ.Τ.).

Η Hellenic Train με ανακοίνωση της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

«Να μην γίνει η ανασφάλεια κανονικότητα»

«Η απεργιακή αυτή κινητοποίηση δεν αποτελεί επιλογή αντιπαράθεσης, αλλά κραυγή ευθύνης και μνήμης, καθώς τρία έτη μετά το δυστύχημα, οι εργαζόμενοι στο Σιδηρόδρομο – αλλά και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – εξακολουθούν να εργάζονται σε συνθήκες συνεχούς πίεσης χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό. Πραγματοποιείται για όλη την κοινωνία, ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα και για να μην γίνει η ανασφάλεια “κανονικότητα”!» αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση των Π.Ο.Σ. & Μ.Σ.Τ.

Τα αιτήματα

Αιτήματα της απεργίας είναι:

• Η πλήρης απόδοση Δικαιοσύνης για τους 57 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας, χωρίς σιωπές, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς συγκάλυψη ευθυνών. Η μνήμη δεν τιμάται με λόγια, αλλά με αλήθεια.

• Η άμεση πρόσληψη επαρκούς και μόνιμου προσωπικού, ιδίως σε κρίσιμες ειδικότητες, καθώς η χρόνια υποστελέχωση δεν αποτελεί απλώς εργασιακό πρόβλημα, αλλά παράγοντα σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια των μεταφορών.

• Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής και των συστημάτων ασφαλείας, τα οποία εξακολουθούν να καθυστερούν και να υπολειτουργούν παρά τις διαβεβαιώσεις. Η ασφάλεια δεν μπορεί να λειτουργεί «κατά περίπτωση» ούτε να εξαρτάται από την υπερεργασία και την αυτοθυσία των εργαζομένων.

• Η πραγματική και όχι προσχηματική διασφάλιση της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών, με σύγχρονα, λειτουργικά και διαρκώς ελεγχόμενα συστήματα, επαρκή εκπαίδευση προσωπικού και σαφή πρωτόκολλα λειτουργίας.

• Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού, καθώς τα απαρχαιωμένα μέσα και οι ακατάλληλοι χώροι εργασίας θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η επαναφορά ενός ενιαίου, ποιοτικού, ασφαλή και δημόσιου Σιδηροδρόμου, που θα λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της ζωής και όχι τη μετακύλιση ευθυνών.

Στην ανακοίνωσή του, το διοικητικό συμβούλιο της Π.Ο.Σ. & Μ.Σ.Τ δηλώνει πως «η 28η Φεβρουαρίου θα παραμένει στη μνήμη μας ως ημέρα πένθους και έτσι θα τιμάται ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν – 11 εκ των οποίων ήταν συνάδελφοί μας. Θα είναι πάντα ημέρα απεργίας, τιμώντας τη μνήμη τους». Ανήμερα του δυστυχήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη τους, στον τόπο του δυστυχήματος.

Επίσης, οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο θα συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στο ‘Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη στις αλλά και σε όλες τις κατά τόπους κινητοποιήσεις – συγκεντρώσεις που ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών θα ανακοινώσει για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Δεμένα και τα πλοία

Την ίδια ημέρα, πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε και η ΠΝΟ, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας από τις 00:01 έως τις 24:00 του Σαββάτου.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία τονίζει: «Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χώρα στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές».

«Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συναδέλφους μας αλλά και στους συνανθρώπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ».

Στην απεργία καλούν και Εργατικά Κέντρα

Την κήρυξη 24ωρης απεργίας στον νομό Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της θλιβερής επετείου συμπλήρωσης τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, αποφάσισε ομόφωνα η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ), κατόπιν συνεδρίασης της Ολομέλειας.

Το ΕΚΘ συμμετέχει στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου, στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), το οποίο καλεί σε απεργία και συλλαλητήριο.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.

Το εμπόριο

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».

Συμμετέχουν και οι ηθοποιοί στην απεργία

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν και οι ηθοποιοί το Σάββατο, έπειτα από απόφαση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), με αφορμή την επέτειο του εγκλήματος στα Τέμπη και στο πλαίσιο των ευρύτερων διεκδικήσεών τους.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των θεάτρων σε όλη τη χώρα, καθώς πολλές παραστάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν.