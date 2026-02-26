Φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητικά συμβούλια και Συντονιστικές Επιτροπές μαθητών συμμετέχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο για τις 12 το μεσημέρι, σήμερα Πέμπτη, στα Προπύλαια, για τα τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς και τις ευθύνες ακόμη να αναζητούνται.

Ενόψει της κινητοποίησης, η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει πως ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» του μετρό θα κλείσει από τις 10 το πρωί, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Οι σύλλογοι των φοιτητών που έχουν πάρει μέχρι στιγμής απόφαση να λάβουν μέρος στο συλλαλητήριο της Αττικής είναι των Φιλοσοφικής, Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Οδοντιατρικής, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικού Γεωλογικού, ΙΦΕ ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕΕ, Πληροφορικής, Φυσικού, Μηχανικών, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Επιστημών Τροφίμων, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού ΠαΔΑ, Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων, Φοιτητικός Σύλλογος Τοπογράφων ΕΜΠ και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, καθώς και οι σύλλογοι οικοτρόφων Νέων Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ, Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

Στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητικοί σύλλογοι διοργανώνουν επίσης μεγάλο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο, στις 12 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στο ίδιο κλίμα θα κινηθούν και άλλες πόλεις

Τα σημερινά μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια ανά τη χώρα:

Αθήνα, 12 μ., Προπύλαια

Θεσσαλονίκη, 12 μ., Αγαλμα Βενιζέλου

Αγρίνιο, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο

Αλμυρό, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Αρτα, 11 π.μ., πλατεία Κιλκίς

Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

Βόλος, 12 μ., Θόλος Πανεπιστημίου

Γιάννενα, 12 μ., Εργατικό Κέντρο

Γιαννιτσά, 10.30 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ

Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ελασσόνα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Ζαγορά, 11 π.μ., πλατεία Αγίας Κυριακής

Ηράκλειο, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Καβάλα, 12 μ., πλατεία Καπνεργάτη

Καλαμάτα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Κατερίνη, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Κέρκυρα, 11 π.μ., Ανουντσιάτα

Κοζάνη, 12 μ., κεντρική πλατεία (ρολόι)

Κομοτηνή, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία

Λάρισα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Μυτιλήνη, 12 μ., κεντρικά Λύκεια

Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Ναύπλιο, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

Ξάνθη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Ορεστιάδα, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία

Παλαμάς, 12 μ., κεντρική πλατεία

Πάτρα, 11 π.μ., πλατεία Γεωργίου

Ρέθυμνο, 11 π.μ., δημαρχείο

Ρόδος, 11 π.μ., Καμάρες Πανεπιστημίου

Σάμος, 12 μ., πλατεία Καρλοβάσου

Σέρρες, 12 μ., πλατεία Ελευθερίας

Σπάρτη, 12 μ., κεντρική πλατεία

Τρίκαλα, 12 μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου

Τρίπολη, 12 μ., πλατεία Πετρινού

Τύρναβος, 12 μ., κεντρική πλατεία

Φλώρινα, 12 μ., πλατεία Μόδη

Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Χίος, 12 μ., πλατεία Βουνακίου

Σημειώνεται πως το Σάββατο, 28/2 είναι προγραμματισμένη απεργιακή κινητοποίηση για τα Τέμπη στο κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα) και σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα, με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, εργατικά σωματεία, οργανώσεις, φορείς και συλλόγους να καλούν τον κόσμο σε μαζική συμμετοχή με κεντρικό σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».