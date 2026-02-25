Μια έντονη πολιτική σύγκρουση εξελίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με επίκεντρο τις διαδικασίες εκταφής και τις εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αντάλλαξαν πυρά σχετικά με τον ρόλο της Πολιτείας και την ταχύτητα ανταπόκρισης των θεσμών στα αιτήματα των συγγενών.

Η κόντρα πυροδοτήθηκε από το αίτημα του Σωκράτη Φάμελλου προς τον Υπουργό να τοποθετηθεί «ξεκάθαρα» και να δηλώσει την πολιτική του συναίνεση για τη διενέργεια χημικών και απεικονιστικών εξετάσεων σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού. Ο κ. Φάμελλος εγκάλεσε την κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός «κράτους διαπλοκής», υποστηρίζοντας ότι απαιτείται πολιτική βούληση για να «ανοίξουν όλες οι πόρτες» της έρευνας, ώστε να μην υπάρξει καμία σκιά στην υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Φλωρίδης απέρριψε την ανάγκη πολιτικών δηλώσεων, τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί αυτόνομα με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «δεν εμποδίζεται κανένας», αλλά επέμεινε ότι όλες οι ενέργειες πρέπει να ακολουθούν τα νομοθετημένα βήματα της δικαστικής διαδικασίας, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να θίξουν το κύρος της ανάκρισης.

Αντιπαράθεση για την επάρκεια των ελληνικών εργαστηρίων

Ένα επιπλέον σημείο τριβής αποτέλεσε η αξιοπιστία των εγχώριων υποδομών. Ο κ. Φάμελλος βασίστηκε σε αναφορές ιατροδικαστικών υπηρεσιών που σημειώνουν ελλείψεις σε συγκεκριμένα εργαστήρια εντός της χώρας, πιέζοντας για άμεση προσφυγή σε διεθνείς οργανισμούς. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση για «τοξικότητα» που προκαλεί πλήγμα στη Δημοκρατία και την ελληνική κοινωνία.

Απαντώντας, ο κ. Φλωρίδης υπεραμύνθηκε της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, χαρακτηρίζοντας τα ελληνικά εργαστήρια DNA ως από τα κορυφαία παγκοσμίως. Διευκρίνισε ωστόσο ότι, εφόσον τα ελληνικά ιδρύματα δηλώσουν επισήμως αδυναμία για ορισμένες εξετάσεις, η συνδρομή από το εξωτερικό είναι ήδη θεσμοθετημένη και θα ζητηθεί αμέσως, σημειώνοντας ότι ήδη γίνονται διερευνητικές επαφές με τη Διεθνή Ένωση Εργαστηρίων Τοξικολογίας.

Η σύγκρουση για το πρωτόκολλο και τη δεοντολογία

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της τριτολογίας του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος επέμεινε ότι κανείς δεν ζήτησε έρευνες χωρίς κανόνες, αλλά η κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί τη διευκόλυνση των διαδικασιών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανταπάντησε συγχαίροντας τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες που αρνούνται να προχωρήσουν σε εκταφές χωρίς προηγούμενο αυστηρό προσδιορισμό του εργαστηριακού πρωτοκόλλου, κλείνοντας τη συζήτηση με τη διαβεβαίωση ότι η Πολιτεία θα κινηθεί αποκλειστικά εντός του πλαισίου της νομιμότητας.