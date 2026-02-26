Δημογραφική κρίση φέρεται να αντιμετωπίζει και η αλιεία μικρής κλίμακας (SSF) σύμφωνα με έκθεση.

Πρόκειται για την έκθεση «Η Κατάσταση της Αλιείας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα 2025» (The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2025) από τα στοιχεία της οποίας προκύπτει ότι σχεδόν οι οι μισοί αλιείς μικρής κλίμακας (47%) είναι άνω των 40 ετών, ενώ μόλις το 17% είναι κάτω των 25 ετών.

Σύμφωνα με τη WWF η ανανέωση των γενών αποτελεί μεγάλη πρόκληση και στον τομέα της αλιείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία σε πολλές χώρες της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας, οι νέοι δεν ασχολούνται με τον κλάδο – και όταν το κάνουν, πολλοί δυσκολεύονται να παραμείνουν.

Όπως υπογραμμίζει η οργάνωση, το ζήτημα δεν αφορά την έλλειψη κινήτρων αλλά τη βιωσιμότητα, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων.

Νέοι και αλιεία

Στο πρόσφατο Φόρουμ Αλιέων Μικρής Κλίμακας (SSF Forum) με τίτλο «Ενδυναμώνοντας την επόμενη γενιά: συμμετοχή των νέων στην αλιεία μικρής κλίμακας», που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), με την υποστήριξη του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού γραφείου του WWF, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Οι νέοι εμφανίζονται ολοένα και πιο διστακτικοί να εισέλθουν στο επάγγελμα λόγω των δύσκολων συνθηκών εργασίας, της οικονομικής αβεβαιότητας, της αύξησης του κόστους, των σύνθετων κανονισμών και της περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Μειωμένα περιθώρια κέρδους, αυξανόμενες διοικητικές υποχρεώσεις

Σύμφωνα με το WWF, η αλιεία σήμερα δεν σημαίνει μόνο σύνδεση με τη θάλασσα. Σημαίνει διαχείριση μιας επιχείρησης υπό πίεση, με μειωμένα περιθώρια κέρδους και αυξανόμενες διοικητικές απαιτήσεις. «Δεν είμαστε μόνο αλιείς. Διαχειριζόμαστε μια επιχείρηση με επενδύσεις, κινδύνους και ευθύνες», δήλωσε ο 37χρονος Μιγκέλ Άνχελ Μερκάντ Σιρέρ από την Cala Ratjada, στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας.

«Οι νέοι δεν θα εισέλθουν στον κλάδο αν η αλιεία δεν μπορεί να εγγυηθεί μια αξιοπρεπή ζωή». Οι χαμηλές προοπτικές εισοδήματος υπονομεύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα της αλιείας μικρής κλίμακας για τις νεότερες γενιές.

Γιατί κινδυνεύει η αλιεία

Χωρίς στοχευμένη δράση, σημειώνει το WWF, η αλιεία κινδυνεύει να χάσει εργατικό δυναμικό, με συνεπακόλουθες επιπτώσεις σε πολιτιστική κληρονομιά, παραδοσιακή γνώση και κοινωνική συνοχή.

Σύμφωνα με το WWF, η προώθηση της συμμετοχής των νέων και η ανανέωση των γενεών αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Μεσογειακού γραφείου του WWF για την αλιεία μικρής κλίμακας.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια του SSF Forum, η επένδυση στους νέους είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας προσαρμογής του τομέα στις περιβαλλοντικές και οικονομικές αλλαγές.

«Το WWF προωθεί μια προσέγγιση συνδιαχείρισης που αναγνωρίζει τη ζωτική συμβολή των αλιέων, των δημόσιων αρχών και των παράκτιων φορέων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι νέοι έχουν ουσιαστική φωνή στη λήψη αποφάσεων και πρόσβαση σε βιώσιμες επαγγελματικές προοπτικές», δήλωσε ο Λούκα Εουφέμια από το Μεσογειακό γραφείο του WWF.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ