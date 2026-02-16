Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η απάτη στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια παγκοσμίως, σύμφωνα με νέα δημοσίευση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Η έκθεση καταγράφει τις πιο συχνές μορφές παραπλάνησης των καταναλωτών, αλλά και τα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό του φαινομένου.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες που επικαλείται η έκθεση, περίπου το 20% των προϊόντων αλιείας που διακινούνται διεθνώς ενδέχεται να σχετίζονται με κάποια μορφή απάτης, ποσοστό που θεωρείται υψηλότερο σε σύγκριση με άλλα τρόφιμα. Ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά λανθασμένης σήμανσης καταγράφονται στον τομέα της εστίασης, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 30%.

Όπως επισημαίνει ο FAO, η απάτη στα ψάρια αφορά σκόπιμες πρακτικές που έχουν στόχο το οικονομικό όφελος, εις βάρος της διαφάνειας, της δημόσιας υγείας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων. Αντικατάσταση ειδών, ψευδής αναγραφή προέλευσης, αλλοίωση ημερομηνιών λήξης και παραπλανητικοί ισχυρισμοί περί βιώσιμης αλιείας συγκαταλέγονται στις πιο συχνές πρακτικές.

Νοθεία και παραποίηση στην αλιεία

Η έκθεση «Απάτη στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας », η οποία εκπονήθηκε από τον FAO μέσω της συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και του Κοινού Κέντρου Πυρηνικών Τεχνικών στα Τρόφιμα και τη Γεωργία του FAO/ΔΟΑΕ , προσφέρει ένα πορτρέτο του πολύπλοκου τομέα της απάτης και μια ανασκόπηση του πώς οι νέες αναλυτικές τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευσή της.

Δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για το πόσο διαδεδομένη είναι η απάτη στον παγκόσμιο τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, αξίας 195 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά εμπειρικές μελέτες υποδηλώνουν ότι το 20% του εμπορίου μπορεί να υπόκειται σε κάποιο είδος απάτης, ιδιαίτερα υψηλότερο από ό,τι για το κρέας και τα φρούτα και τα λαχανικά, κυρίως λόγω της τεράστιας ποικιλομορφίας των ειδών στον τομέα.

Η απάτη στον τομέα της αλιείας ορίζεται στην έκθεση ως «μια σκόπιμη πρακτική που αποσκοπεί στην εξαπάτηση άλλων» και, ανάλογα με τον τύπο της εξαπάτησης, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, την ανθρώπινη υγεία ή τα οικονομικά συστήματα.

Οι κύριες κατηγορίες απάτης στον τομέα των ψαριών είναι η νοθεία (προσθήκη χρώματος για να φαίνεται πιο φρέσκος ο τόνος), η παραποίηση (απομίμηση γαρίδας φτιαγμένη από ενώσεις με βάση το άμυλο), η προσομοίωση (συσκευασία σουρίμι ώστε να μοιάζει με κρέας καβουριού), η εκτροπή (διανομή νόμιμων προϊόντων εκτός των αγορών που προορίζονται), η ψευδής εμπορική ονομασία (όπως λανθασμένοι ισχυρισμοί σχετικά με τη βιωσιμότητα), η υπέρβαση (που περιλαμβάνει υπεραλίευση), η αντικατάσταση ειδών (πώληση τιλάπιας ως λυθρίνι), η παραποίηση και η εσφαλμένη επισήμανση (που αφορούν την προέλευση και ακόμη και τις ημερομηνίες λήξης) και η κλοπή.

Η έκθεση υποστηρίζει τις εναρμονισμένες απαιτήσεις επισήμανσης, την υποχρεωτική συμπερίληψη επιστημονικών ονομασιών όπου είναι δυνατόν, και τα καλύτερα συστήματα ιχνηλασιμότητας.

Η χρήση προηγμένων τεχνικών, μπορεί να είναι αποτελεσματική, αν και δεν είναι διαθέσιμη σε όλους, ενώ τα φορητά μοντέλα φθορισμού ακτίνων Χ και μηχανικής μάθησης είναι καινοτομίες που μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση.

Παρόλο που έχουν διεξαχθεί χιλιάδες μελέτες απάτης στον τομέα των ψαριών, που καταδεικνύουν την εκτεταμένη φύση του προβλήματος σε κάθε ήπειρο εκτός από την Ανταρκτική, δεν υπάρχουν αξιόπιστες βασικές μελέτες για την εκτίμηση της επικράτησής του. Η παγκόσμια κλίμακα κατανάλωσης ψαριών, που στοχεύει σε πάνω από 12.000 είδη θαλασσινών, η ποικιλομορφία των τύπων απάτης και η έλλειψη τυποποιημένων κανονιστικών ή νομικών ορισμών της απάτης, καθιστούν δύσκολη την επίτευξη παγκόσμιων εκτιμήσεων.

Ωστόσο, ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι έως και το 30% των θαλασσινών προϊόντων μπορεί να έχουν λανθασμένη ετικέτα στα εστιατόρια, και η έκθεση αναφέρει περιπτώσεις από όλο τον κόσμο, από πάγκους με σεβίτσε στη Λατινική Αμερική και εστιατόρια θαλασσινών στην Κίνα έως κονσερβοποιημένα προϊόντα τόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ έως και το ένα τρίτο των υδρόβιων προϊόντων που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να μην είναι αυτό που αναγράφεται στη συσκευασία, λιγότερο από το 1% των εισαγωγών ελέγχεται.

Οι κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη ευημερία από ορισμένες απάτες με θαλασσινά είναι εμφανείς, καθώς ορισμένα ψάρια ενέχουν κινδύνους όταν καταναλώνονται ωμά, ενώ η επανακατάψυξη θαλασσινών αυξάνει τον κίνδυνο βακτηριακής ανάπτυξης.

Ωστόσο, τα οικονομικά κίνητρα είναι ο πιο διαδεδομένος παράγοντας απάτης με ψάρια. Η πώληση σολομού Ατλαντικού, ο οποίος σχεδόν εξ ολοκλήρου προέρχεται από εκτροφείο, όπως και ο σολομός Ειρηνικού, ο οποίος ως επί το πλείστον αλιεύεται άγρια, προσφέρει όφελος σχεδόν 10 δολαρίων ανά κιλό.

Το λαβράκι εκτροφής που φέρει την επωνυμία «τοπικό» στην Ιταλία πωλείται δύο έως τρεις φορές περισσότερο από το ίδιο ψάρι που προέρχεται από την Ελλάδα ή την Τουρκία, και ακόμη περισσότερο εάν πωλείται ως αλιευμένο άγρια.

Η προσθήκη νερού σε μη επεξεργασμένα αλιευτικά προϊόντα για την ενίσχυση του βάρους και της τιμής είναι μια άλλη κοινή πρακτική, επίσης διαδεδομένη στην παραγωγή κρέατος στην ξηρά.

Ορισμένες απάτες στον τομέα των ψαριών γίνονται για να συγκαλύψουν τη γεωγραφική προέλευση ενός προϊόντος ή για να αποκρύψουν στοιχεία για εκφορτώσεις που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις. Τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων

Τα εργαλεία

Δεδομένης της πολυπλοκότητάς της, η αναγνώριση της απάτης στον τομέα των ψαριών δεν είναι απλή, αλλά η έκθεση αναλύει λεπτομερώς πώς οι εξελίξεις στην επιστήμη μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της απάτης. Μια τυποποιημένη μέθοδος για τον προσδιορισμό του εάν και πόσες φορές ένα θαλασσινό προϊόν έχει καταψυχθεί έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ασαφής, αλλά οι διαφορές στη σύνθεση λιπαρών οξέων των άγριων και των εκτρεφόμενων ψαριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση απάτης, καθώς και οι αναλογίες άνθρακα και αζώτου για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των κυριότερων εμπορικών ειδών ψαριών.

Η έκθεση εξετάζει επίσης μια σειρά από συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ύποπτης απάτης στην Ιταλία, την Αργεντινή και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μια έρευνα που χρησιμοποίησε γραμμωτό κώδικα DNA για την αξιολόγηση της κλίμακας της λανθασμένης επισήμανσης στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια διαπίστωσε ότι, ενώ είναι αρκετά χαμηλή στις μονάδες επεξεργασίας, είναι μέτρια μεταξύ των παντοπωλείων και ιδιαίτερα διαδεδομένη στα εστιατόρια σούσι.

Ταυτόχρονα, η λανθασμένη επισήμανση σε επίπεδο λιανικής πώλησης ήταν σπάνια για τον τόνο, τον μακρύπτερο τόνο και τον σολομό, αλλά συχνή για το λυθρίνι και τον ιππόγλωσσο. Μια τοπική πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, βιομηχανικοί και κυβερνητικοί φορείς, η οποία διαχειρίστηκε μέσω μιας εκπαιδευτικής εκστρατείας σε συνδυασμό με συνεχείς τυφλές δοκιμές, κατάφερε να μειώσει την εσφαλμένη επισήμανση των θαλασσινών στην περιοχή εστίασης κατά δύο τρίτα σε διάστημα 10 ετών.

Πηγή: ot.gr