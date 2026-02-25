Μία ιδιαίτερα σημαντική είδηση για τον ελληνικό αθλητισμό ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος στην Εκδήλωση Βραβεύσεων της ΕΟΕ.

Ο κ. Κούβελος είπε ότι βρέθηκε λύση στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ζαππείου που ήταν 15 χρόνια κλειστό.

«Με χαρά, ανακοινώνουμε ότι θα ανοίξει το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ζαππείου, χάρη στη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Από σήμερα η ΕΤΕ είναι ο νέος χρυσός χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα προχωρήσουμε σε κλειστό διαγωνισμό ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης του εμβληματικού Ολυμπιακού κολυμβητηρίου της Αθήνας, το οποίο, ύστερα από 15 χρόνια ερήμωσης, ανοίγει και θα φιλοξενεί, κατά κύριο λόγο, τις εθνικές ομάδες πόλο και κολύμβησης. Ταυτόχρονα, όμως, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε σωματεία και απλούς δημότες να αθλούνται και να το χαίρονται καθημερινά με ασφάλεια», είπε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρισταμένων.

Ποιοι τιμήθηκαν

Στην Εκδήλωση Βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής το οποίο παραχώρησε ευγενικά την αίθουσα, τιμήθηκαν όσοι αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν μετάλλιο εντός του 2025 σε Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα οι Λευτέρης Πετρούνιας, Εμμανουήλ Καραλής, Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, Στέφανος Ντούσκος, Κάμερον Μαραμενίδης, Γιώργος Κουγιουμτσίδης, Μαρία Πρεβολαράκη, Αρης Ψαρρός, Εμμανουέλα Κατζουράκη, Ελισάβετ Τελτσίδου, Ζωή Φίτσιου, Μηλένα Κοντού, Στέφανος Δημόπουλος.

Τιμήθηκαν επίσης η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών και ο προπονητής της Χάρης Παυλίδης, η χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών και ο προπονητής της Θοδωρής Βλάχος, η χάλκινη Πρωταθλήτρια Ευρώπης Εθνική Ομάδα μπάσκετ και ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης, καθώς η Εθνική Ομάδα σκοποβολής με τους Νίκο Μαυρομμάτη, Μπάμπη Χαλκιαδάκη και Παναγιώτη Γεροχρήστου, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής στο σκητ.

Βραβεύτηκαν και νέοι αθλητές που διακρίθηκαν σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα μικρότερων ηλιακά κατηγοριών. Από την κολύμβηση: Γεωργία Δαμασιώτη, Απόστολος Σίσκος, Άρτεμις Βασιλάκη, Φίλιππος Ανδριαδάκης και Κωνσταντής Χουρδάκης. Από την κωπηλασία: Βάλια Λυκομήτρου, Πασχαλίνα Μουρατίδου, Γαβριέλα Λιόλου, Ελένη Διαβάτη, Νεφέλη Ντάρα, Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσωνας Μουσελίμης. Από την σκοποβολή: Φώτης Μπαξεβανάκης, Μαρία Μαρκαντωνάκη, Στυλιανή–Αγάπη Στάμου και Αναστασία Ζουλεμίδου. Από την ιστιοπλοΐα: Αδαμάντιος Πετριανός, Εμμανουήλ Αναστάσιος Βομβύλας, Παναγιώτης Ιωάννου, Ερμιόνη Γκίκα και Νίκος Παππάς. Τέλος τις αθλήτριες του Beach Volley, Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18.

Bραβεύτηκαν επίσης οι Χορηγοί της ΕΟΕ, ο Πλατινένιος Χορηγός ΔΕΗ, οι Χρυσοί Χορηγοί Όμιλος AKTOR, Alpha Bank, Stoiximan και Capital του Ευάγγελου Μαρινάκη καθώς και ο Χορηγός Εγκαταστάσεων Εθνική Τράπεζα.

Τέλος το βραβείο «Δημήτριος Βικέλας» για προσωπικότητες που έχουν προσφέρει διαχρονικά και ουσιαστικά στον ελληνικό αθλητισμό, απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο, στον πρώην Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της ΕΟΕ Εμμανουήλ Κατσιαδάκη που έφτασε ως τη θέση του Προέδρου της Διεθνoούς Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.

Ειδική βράβευση έγινε στον κορυφαίο χιονοδρόμο Αλέξανδρο Γκιννή που ανακοίνωσε ότι σταματάει τον αθλητισμό και αγωνίστηκε για τελευταία φορά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Στην ομιλία του ο κ. Κούβελος στάθηκε στη σημαντική βοήθεια των χορηγών: «Φέτος, με ιδιαίτερη χαρά, υπογράψαμε νέες χορηγικές συμφωνίες με τη ΔΕΗ, τον Όμιλο Aktor, την Alpha Bank, τη Stoiximan, την Capital του Ευάγγελου Μαρινάκη και την Ιωάννα Καρέλια. Και επιπλέον, καλωσορίσαμε έναν σπουδαίο διεθνή εταίρο: την κορυφαία κινεζική εταιρεία αθλητικού ρουχισμού ANTA, ως Χρυσό Χορηγό, που αναλαμβάνει να ντύσει την ελληνική αποστολή στις μεγάλες διοργανώσεις. Και θέλω να σταθώ σε κάτι που είναι ιστορικό ορόσημο:

Για πρώτη φορά, στα ταμεία της ΕΟΕ, έως το 2028 θα φθάσει ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, κάτι πρωτοφανές στην ιστορία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει: οικονομική αυτονομία της ΕΟΕ, αλλά κυρίως σημαίνει δυνατότητα! Δυνατότητα να σχεδιάζουμε με διάρκεια, να επενδύουμε σε νέα προγράμματα που αλλάζουν πραγματικά το επίπεδο του Ελληνικού Αθλητισμού.»

Επίσης αναφέρθηκε και στις αθλητικές εγκαταστάσεις: «Για πρώτη φορά η ΕΟΕ επενδύει αποφασιστικά και στις αθλητικές εγκαταστάσεις, με ένα καινοτόμο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια Αθλητική Εγκατάσταση», γιατί η προετοιμασία υψηλού επιπέδου χρειάζεται χώρους αντάξιους των αθλητών μας. Οι εργασίες στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά ξεκίνησαν, μετά από δαιδαλώδεις διαπραγματεύσεις με Υπερταμείο και ΕΤΑΔ και χάρη στην παρέμβαση και στήριξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκη, καθώς και της οικονομικής ενίσχυσης της Alpha Bank — για να επιστρέψουν αγώνες το 2026 σε μια εγκατάσταση που κινδύνευε από εγκατάλειψη.

Η Capital Maritime του Ομίλου Ευάγγελου Μαρινάκη αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου ως Χρυσός Χορηγός, ώστε αυτό το παγκόσμιο σύμβολο να μπορεί να φιλοξενεί ξανά κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Πολιτισμού, και συγκεκριμένα, την Υπουργό, κα Λίνα Μενδώνη, για την άψογη συνεργασία της» τόνισε ο κ. Κούβελος.

Τη λαμπρή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, η βουλευτής της ΝΔ και πρώην Υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Υπουργός Φάνη Πετραλιά, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Α Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ και Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Χαρίλαος Τσολάκης, τα μέλη της Ολομέλειας της ΕΟΕ και πλήθος προσωπικότητες από τον αθλητικό χώρο.

Tην εκδήλωσε παρουσίασε η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.