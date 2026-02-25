Σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται σήμερα 25/2 οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν: «Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισιτισμό και την εστίαση με: