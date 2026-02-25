Σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται σήμερα 25/2 οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).
Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν: «Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισιτισμό και την εστίαση με:
- Αυξήσεις στους μισθούς.
- Πενθήμερο, 8ωρο, 40ωρο και σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα να χορηγείται προσαύξηση όπως σε εργαζόμενους σε όλους τους κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας.
- Επαναφορά της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα και σε ποσοστό κάλυψης στο 80% του μισθού όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους ανέργους.
- Κατάργηση της ψευδούς υποδηλωμένης εργασίας.
- Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
- Μέτρα υγείας και ασφάλειας παντού».