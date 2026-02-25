Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί γιατί οι δικαστικές αρχές αναβάθμισαν τις κατηγορίες σε βάρος του εργοστασιάρχη της «Βιολάντα». Τα πρόσωπα που επίσης εξετάζονται ως υπεύθυνοι της φονικής έκρηξης στη μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων.

Στο podcast με τίτλο «Τα στοιχεία που οδήγησαν τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στη φυλακή» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:29 Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα».

2:10 Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον εργοστασιάρχη.

5:25 Οι απαντήσεις του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας και τα πρόσωπα που επίσης ερευνώνται.

7:48 Οι επιδοκιμασίες ορισμένων εργαζομένων της «Βιολάντα» προς τον κατηγορούμενο εργοδότη τους.

