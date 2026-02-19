Την πρόθεσή του να προσφύγει κατά της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του εντολέα του, με την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Υπενθυμίζεται πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επέρριψε ευθύνη στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες και υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση το θέμα της οσμής.

Τι είπε ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»;

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων «Ζυγός», ο δικηγόρος του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή δόλος από την πλευρά του εντολέα του σε σχέση με το περιστατικό. Όπως ανέφερε, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης ο κατηγορούμενος τόνιζε ότι είναι βαθιά συγκλονισμένος από την έκρηξη και τις συνέπειές της, επιμένοντας πως δεν είχε γνώση ούτε της πιθανότητας έκρηξης, ούτε της ύπαρξης διαρροής προπανίου ή διάβρωσης υπόγειου σωλήνα. Πρόσθεσε ακόμη ότι τέτοιου είδους ζητήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ειδικών, όπως μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, ηλεκτρολόγων και υδραυλικών, οι οποίοι ενδέχεται να μην είχαν ενημερώσει σχετικά τον ίδιο, ως ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Ο συνήγορος ανέφερε όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, τόσο στο απολογητικό υπόμνημά του αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή.

«Επιβαρυντικά τα στοιχεία»

Η εισαγγελέας της υπόθεσης, προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, ήταν εκείνη που πρώτη εισηγήθηκε την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα». Την πρότασή της υιοθέτησε ο ανακριτής, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία και να αποφασιστεί η προφυλάκισή του το βράδυ της Τετάρτης (18/02).

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση αναμένεται, μόλις λάβει στα χέρια της τα σχετικά πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών, να προσφύγει κατά της απόφασης, ζητώντας την αποφυλάκιση του εργοστασιάρχη.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθώς φέρεται να καταδεικνύουν ότι ο ιδιοκτήτης είχε ενημερωθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο. Η εκδοχή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του ίδιου, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση, παρά μόνο τις τελευταίες ημέρες πριν από την έκρηξη.