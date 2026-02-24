Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και η τοπική κοινότητα στην Ελλάδα βγήκε στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθεί ενάντια στις εχθροπραξίες και τη συνέχιση του αιματοκυλισμάτος.

Δεκάδες Ουκρανοί που έχουν χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και Έλληνες πολίτες συμμετέχουν στην κινητοποίηση ζητώντας να μπει άμεσα τέλος στον πόλεμο.

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Μπροστά βρίσκονταν μικρά παιδάκια με παραδοσιακές φορεσιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επικράτησε συγκίνηση, καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες έχουν συγγενείς και γνωστούς που έχουν χαθεί στον πόλεμο.