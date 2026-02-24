Μετά από σχεδόν πέντε μήνες η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνει αυλαία. Μέσα σε αυτό το διάστημα, δεν ήταν λίγες οι φορές που η πλειοψηφία και η μειοψηφία διασταύρωσαν τα ξίφη τους. Δεκάδες ήταν οι καταθέσεις μαρτύρων, με τα πρόσωπα «κλειδιά» της υπόθεσης να ξεχωρίζουν ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έλειπαν οι σφοδρές εντάσεις.

Τα πορίσματα

Σήμερα, τα κόμματα αναμένεται να καταθέσουν τα πορίσματα τους ενώ την Πέμπτη η επιτροπή θα συνεδριάσει για τελευταία φορά. Εντός του Μαρτίου αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το πόρισμα προς συζήτηση και ψήφισή του.

Η πρόταση της ΝΔ

Η Νέα Δημοκρατία, πρότεινε να διερευνηθεί σε βάθος ετών η υπόθεση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την κατηγορούν ότι επιχειρεί να διαχύσει τις ευθύνες. «Γαλάζιες» πηγές επιμένουν ότι ήταν ορθή η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής και όχι Προανακριτικής καθώς ισχυρίζονται ότι δεν βρέθηκαν καμία σκιά στους υπουργούς της διακυβέρνησής τους. Επιρρίπτουν ταυτόχρονα ευθύνες και στο ΠαΣοΚ αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν βαθιά ριζωμένα.

Το πόρισμα ΠαΣοΚ

Το ΠαΣοΚ, που αναμένεται να καταθέσει το δικό του πόρισμα, επέμεινε στη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών των υπουργών Βορίδη – Αυγενάκη και κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι αρνήθηκε να προσέλθουν κρίσιμοι μάρτυρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγες μέρες τα μέλη της επιτροπής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέστειλαν επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας την παρέμβασή του «για τη διασφάλιση της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής εξαιτίας των νέων στοιχείων, που έχουν προκύψει»» Μεταξύ άλλων, ζητούν να παραταθούν οι εργασίες της επιτροπής και να κληθούν κι άλλοι μάρτυρες.

Μαζί ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά αναμένεται να καταθέσουν κοινό πόρισμα. Μέχρι και χθες το βράδυ, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά πηγές και που έχουν γνώση και των δύο πλευρών, υπήρχε ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας ώστε «να μπουν και οι τελευταίες πινελιές». Και τα δύο κόμματα, άλλωστε, συμφωνούν ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απολύτως “γαλάζιο” και ενορχηστρωμένο από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ επιμένουν στη θέση τους για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Να συνεχιστεί η εξεταστική ζητά το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ, δεν θα καταθέσει πόρισμα διότι ζητούν τη συνέχιση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής. «Τυχών κατάθεση πορίσματος θα νομιμοποιούσε την διαδικασία συγκάλυψης», σημειώνει με νόημα στέλεχος του κόμματος.

Η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής

Σημειώνεται, τέλος, ότι τη Πέμπτη, όπου θα συνεδριάσει για τελευταία φορά η εξεταστική, αναμένεται αμέσως μετά το πόρισμα να κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και αργότερα θα οριστεί η ημερομηνία συζήτησης στην Ολομέλεια.