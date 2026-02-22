Η δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στην «καρδιά» του Υμηττού, εκεί όπου επί πολλά χρόνια βρίσκεται η ΠΥΡΚΑΛ, έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων από κατοίκους και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή. Ομάδα κατοίκων και εκπρόσωποι τοπικών φορέων έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), εστιάζοντας στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που πιστεύουν ότι θα δημιουργηθεί, στην περίπτωση που δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης, τάσσονται κατά του «τσιμέντου» διεκδικώντας χώρο πρασίνου, πολιτισμού και αθλητισμού. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τον Μάρτιο.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δίνει μεγάλο βάρος στην κατασκευή του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης». Ο διαγωνισμός προχωρά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπερταμείου, έως το καλοκαίρι θα έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Παράλληλα, προχωρά η επικαιροποίηση του πλαισίου του έργου ώστε να είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις του ΣτΕ σχετικά με την κατάργηση των μπόνους δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Οι αντιδράσεις

«Τα αρνητικά είναι περισσότερα από τα θετικά», δηλώνει στο «Βήμα» ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δάφνης – Υμηττού, κ. Δημοσθένης Ψωφάκης. «Η περιοχή δεν μπορεί να σηκώσει επιπλέον 15.000 ανθρώπους καθημερινά. Θα αυξηθεί ο πληθυσμός που θα κυκλοφορεί καθημερινά στον Δήμο κατά 30%. Χάος θα επικρατεί», αναφέρει. Για τον ίδιο, και το κατασκευαστικό κομμάτι του «κυβερνοπάρκου» αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. «Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού είναι από τους Δήμους με το λιγότερο πράσινο. Αυτό λοιπόν, που θέλουμε είναι χώρος πρασίνου. Τον περιμένουμε χρόνια», προσθέτει.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα κτήρια των υπουργείων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών θα καταλάβουν το 30% της έκτασης (46 στρέμματα). Στην υπόλοιπη έκταση θα διαμορφωθούν χώροι πρασίνου, θα φιλοξενηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, θα δημιουργηθεί Κέντρο Υγείας, κ.λπ.

Η συνδετήρια γαλαρία

Σε ότι αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα αντιμετωπιστεί με την κατασκευή σήραγγας πεζών. Συγκεκριμένα, μελετάται η κατασκευή συνδετήριας γαλαρίας, με δύο εισόδους και εξόδους, στην οποία θα τοποθετηθούν κυλιόμενοι διάδρομοι (travelator) σαν αυτούς που υπάρχουν στα αεροδρόμια. Οι κυλιόμενοι διάδρομοι θα κατασκευαστούν υπογείως και θα μπορούν να εξυπηρετούν 8.000 άτομα την ώρα. Θα ξεκινούν από τον σταθμό του Μετρό στη Δάφνη και θα καταλήγουν στο Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης».

Η παραπάνω πρόταση περιλαμβάνεται στη μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων για το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης», η οποία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών.

Ποιο μέσον μεταφοράς επιλέγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Παράλληλα, ο επικεφαλής της μελέτης, συγκοινωνιολόγος-πολιτικός μηχανικός, κ. Θοδωρής Μαυρογεώργης, ασχολήθηκε και με τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι υπάλληλοι των υπουργείων και των λοιπών δημοσίων υπηρεσιών που πρόκειται να «μετακομίσουν» στο «Ανδρέας Λεντάκης». Από τους 1.784 υπαλλήλους που απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο, το 42% απάντησε ότι μετακινείται με το Μετρό, το Τραμ ή τον Προαστιακό, το 13% με λεωφορείο ή τρόλεϊ, το 29% με ΙΧ όχημα ως οδηγός και μόλις το 3% ως συνοδηγός, το 6% επιλέγει το περπάτημα, το 5,5% μεταβαίνει στη δουλειά του με μοτοσυκλέτα, το 1% με ταξί και επίσης 1% με ποδήλατο.