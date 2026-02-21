Ο ηθοποιός Eric Dane πέθανε την Πέμπτη 19/2 σε ηλικία 53 ετών μετά από 10μηνη μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή είχε παραχωρήσει μια βαθιά προσωπική και ιδιαίτερα συγκινητική συνέντευξη που παρουσιάζεται από το Netflix, στο πλαίσιο της σειράς «Famous Last Words», μιας ενότητας αφιερωμένης σε σημαντικές προσωπικότητες του πολιτισμού, των οποίων οι τελευταίες εξομολογήσεις προβάλλονται μεταθανάτια, βάσει προσυμφωνημένων όρων.

Ο ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός ως Mark Sloan στη σειρά Grey’s Anatomy, απευθύνθηκε μέσα από την κάμερα στις δύο κόρες του, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Rebecca Gayheart.

Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, μίλησε για τις στιγμές που μοιράστηκαν ως οικογένεια, περιγράφοντας τις αναμνήσεις τους από τις παραλίες της Σάντα Μόνικα μέχρι τη Χαβάη και το Μεξικό, ως «παράδεισο».

Τα τέσσερα μαθήματα

Στο μήνυμά του, ο Eric Dane θέλησε να τους μεταφέρει τέσσερα μαθήματα ζωής που αποκόμισε μέσα από την ασθένειά του.

Πρώτο μάθημα: Να ζείτε στο παρόν. «Ζήστε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια περιπλανιόμουν νοητικά, χαμένος στις σκέψεις μου για μεγάλα διαστήματα, βυθισμένος στη λύπηση, στη ντροπή και στην αμφιβολία. Αναπαρήγαγα αποφάσεις στο μυαλό μου, αμφισβητούσα τον εαυτό μου. “Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Δεν έπρεπε ποτέ να είχα κάνει εκείνο”. Τέλος. Από καθαρό ένστικτο επιβίωσης αναγκάστηκα να μείνω στο παρόν. Και δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν περιέχει μεταμέλειες. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Άρα πρέπει να ζείτε τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχετε. Να το εκτιμάτε. Να αγαπάτε κάθε στιγμή».

Δεύτερο μάθημα: Να ερωτεύεστε. «Όχι απαραίτητα έναν άνθρωπο, αν και το προτείνω κι αυτό. Αλλά να ερωτεύεστε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Βρείτε αυτό που σας κάνει να θέλετε να σηκωθείτε το πρωί, που σας δίνει ώθηση όλη μέρα. Εγώ ερωτεύτηκα για πρώτη φορά όταν ήμουν περίπου στην ηλικία σας. Ερωτεύτηκα την υποκριτική. Αυτή η αγάπη τελικά με βοήθησε να αντέξω τις πιο σκοτεινές ώρες, τις πιο σκοτεινές μέρες, τη πιο σκοτεινή χρονιά μου. Ακόμα αγαπώ τη δουλειά μου, ανυπομονώ γι’ αυτήν, θέλω να στέκομαι μπροστά σε μια κάμερα και να παίζω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει. Βρείτε κάτι που σας ενθουσιάζει. Βρείτε το μονοπάτι σας, τον σκοπό σας, το όνειρό σας. Και μετά κυνηγήστε το. Κυνηγήστε το με όλη σας την ψυχή».

Τρίτο μάθημα: «Να επιλέγετε προσεκτικά τους φίλους σας να δίνετε αξία στις ουσιαστικές φιλίες»

Τέταρτο μάθημα: «Να παλεύετε με όλο σας το είναι και με αξιοπρέπεια. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, θέματα υγείας ή οτιδήποτε άλλο, να παλεύετε. Ποτέ μην τα παρατάτε. Να παλεύετε μέχρι την τελευταία σας πνοή. Αυτή η ασθένεια παίρνει σιγά-σιγά το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου».

«Σκόνταψα κάποιες φορές, αλλά προσπάθησα»

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Dane απευθύνεται απευθείας στην κάμερα και στις δύο κόρες του, Billie και Georgia, λέγοντας:

«Αυτά τα λόγια είναι για εσάς. Προσπάθησα. Σκόνταψα κάποιες φορές, αλλά προσπάθησα. Συνολικά περάσαμε υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που ήμασταν στην παραλία, οι δυο σας, εγώ και η μαμά – στη Santa Monica, στη Χαβάη, στο Μεξικό. Σας βλέπω ακόμα να παίζετε με τις ώρες στον ωκεανό, τα “μωρά του νερού” μου. Εκείνες οι μέρες -το λογοπαίγνιο είναι εσκεμμένο- ήταν παράδεισος. Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια και ελπίζω να μην με ακούσετε απλώς. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε».

«Billie και Georgia, είστε η καρδιά μου. Είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτές είναι οι τελευταίες μου λέξεις», λέει ο Ντέιν στο κλείσιμο του επεισοδίου.