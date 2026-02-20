Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα, την επομένη του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ, ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ άνοιξε τις εργασίες της συνεδρίασης του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον. Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν λέγοντας: «Πρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Θα δούμε τις επόμενες 10 ημέρες αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν χρειάζεται να προχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα του Ιράν. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουν και θα συμπορευθούν μαζί μας γιατί διαφορετικά θα γίνουν πολλά άσχημα πράγματα».