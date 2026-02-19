Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να πλήξει το Ιράν ακόμη και από αυτό το Σαββατοκύριακο (21-22/2), αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει την τελική απόφαση για το αν θα εγκρίνει μια τέτοια ενέργεια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο CNN.

Ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι ο στρατός θα μπορούσε να είναι έτοιμος για επίθεση έως το Σαββατοκύριακο, έπειτα από τη σημαντική ενίσχυση των τελευταίων ημερών σε αεροπορικά και ναυτικά μέσα στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μία πηγή προειδοποίησε ότι ο Τραμπ έχει ιδιωτικά επιχειρηματολογήσει τόσο υπέρ όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης και έχει ζητήσει τη γνώμη συμβούλων και συμμάχων για το ποια είναι η καλύτερη πορεία.

Ανώτατοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης συναντήθηκαν την Τετάρτη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου για να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν.

Την ίδια ημέρα ο Τραμπ ενημερώθηκε επίσης από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με τις έμμεσες συνομιλίες τους με το Ιράν που είχαν πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα. Δεν ήταν σαφές αν ο Τραμπ θα λάβει απόφαση έως το Σαββατοκύριακο.

«Ξοδεύει πολύ χρόνο σκεπτόμενος αυτό το ζήτημα», ανέφερε μία πηγή. Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να πλήξουν το Ιράν έως το Σαββατοκύριακο μετέδωσε πρώτο το CBS News.

Ιρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές αποχώρησαν από τις έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη χωρίς σαφή κατάληξη. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα «σύνολο κατευθυντήριων αρχών», ενώ Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν αναμένεται να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαπραγματευτική του θέση «τις επόμενες δύο εβδομάδες», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν ο Τραμπ θα απέχει από στρατιωτική δράση σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που μίλησε στο CNN.

«Δεν πρόκειται να θέσω προθεσμίες εκ μέρους του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η Λίβιτ. Πρόσθεσε ότι, παρότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη του επιλογή», η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να προβάλει υπέρ ενός πλήγματος κατά του Ιράν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ βασίζεται «πρωτίστως» στις συμβουλές της ομάδας εθνικής ασφάλειας.

Αυξάνονται οι φόβοι

Οι ασαφείς αυτές δηλώσεις έχουν τροφοδοτήσει αυξανόμενους φόβους για στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, ακόμη κι αν οι αξιωματούχοι φαινομενικά διατηρούν ελπίδες για τη διπλωματία.

Το USS Gerald Ford, το πλέον προηγμένο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού οπλοστασίου – θα μπορούσε να φτάσει στην περιοχή ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά από μια σειρά άλλων στρατιωτικών ενισχύσεων. Αεροπορικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού και μαχητικών, μετακινούνται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις κινήσεις.

Από την πλευρά του, το Ιράν ενισχύει την προστασία αρκετών πυρηνικών του εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας σκυρόδεμα και μεγάλες ποσότητες χώματος για την κάλυψη κρίσιμων σημείων, εν μέσω της αμερικανικής στρατιωτικής πίεσης, σύμφωνα με νέα δορυφορικά δεδομένα και ανάλυση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια.

Ποια γεγονότα μπορεί να βάλουν φρένο στον Τραμπ

Ορισμένα ημερολογιακά γεγονότα ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο μιας επίθεσης.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες -που παραδοσιακά αποτελούν στιγμή παγκόσμιας ενότητας- ολοκληρώνονται την Κυριακή· ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θεωρούν απίθανο να υπάρξει πλήγμα πριν από τότε.

Παράλληλα, το Ραμαζάνι ξεκίνησε την Τετάρτη. Αξιωματούχοι από συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – οι οποίοι έχουν ταχθεί κατά μιας επίθεσης, φοβούμενοι περιφερειακή αποσταθεροποίηση- ανέφεραν ότι ένα χτύπημα κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα των μουσουλμάνων θα εξέπεμπε μήνυμα ασέβειας εκ μέρους των ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Τραμπ εκφωνεί την ετήσια ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη, η οποία, σύμφωνα με συνεργάτες του, πιθανότατα θα σηματοδοτήσει την έναρξη του πολιτικού του μηνύματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος λαμβάνει υπόψη του κάποιο από αυτά τα γεγονότα καθώς σταθμίζει τις επιλογές του.

Στις δηλώσεις του για το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα για να εξασφαλίσει τη στήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης ή του Κογκρέσου για μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση. Έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί αλλαγή καθεστώτος και έχει επιμείνει ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, χωρίς όμως να διευκρινίζει ποιοι ακριβώς θα ήταν οι στόχοι μιας εντολής επίθεσης.