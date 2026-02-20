Το δικό της μήνυμα για τις εξελίξεις στο Ιράν θέλησε να στείλει η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πλέον τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, τρομοκρατική οργάνωση.

Το μήνυμα της Μέτσολα

Σε σχετική της ανάρτηση της στον λογαριασμό της στο X, που έρχεται καθώς η ένταση στην περιοχή κορυφώνεται με τα σενάρια για άμεση στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ -παρά τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και τις διπλωματικές προσπάθειες-, η Μέτσολα υποστήριξε πως:

The European Union has now officially designated the Islamic Revolutionary Guard Corps of the Iranian regime as a terrorist organisation. That means no safe haven for those responsible for heinous crimes against Iranian protesters. It means their funds in Europe will be frozen.… — Roberta Metsola (@EP_President) February 19, 2026

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επισήμως χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του ιρανικού καθεστώτος ως τρομοκρατική οργάνωση.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για όσους ευθύνονται για ειδεχθή εγκλήματα κατά Ιρανών διαδηλωτών. Σημαίνει ότι τα κεφάλαιά τους στην Ευρώπη θα δεσμευθούν. Και απαγορεύει στους Ευρωπαίους να διαθέτουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση προς αυτούς.

Είναι το σωστό βήμα και το σωστό μήνυμα. Δεν πρόκειται για «business as usual»».