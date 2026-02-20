Την μεγαλύτερη δύναμη πυρός στην Μέση Ανατολή από την εποχή του Πολέμου στο Ιράκ το 2003 στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με εκτίμηση των δεδομένων επί του πεδίου από την Wall Street Journal.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν την Τρίτη σε μια κατανόηση σχετικά με βασικές «κατευθυντήριες αρχές» στις συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίλυση της μακροχρόνιας πυρηνικής τους διαμάχης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μια συμφωνία είναι άμεσα επικείμενη, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi, την περασμένη Τρίτη, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις στην Γενεύη.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D.Vance στο Fox News την ίδια ημέρα, «ένα πράγμα που θα πω για τη διαπραγμάτευση σήμερα το πρωί: από ορισμένες απόψεις πήγε καλά – συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά στη συνέχεια. Όμως, από άλλες απόψεις, ήταν πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει ορισμένες κόκκινες γραμμές τις οποίες οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν και να διαπραγματευτούν»

Αλλά ο χρόνος από την Τρίτη μέχρι σήμερα δεν είναι, φαινομενικά 3 ημέρες, αλλά – αναλογιζόμενοι το εύρος των αμερικανικών επιχειρήσεων επιμελητείας και επανατοποθέτησης στρατηγικών assets των ΗΠΑ – φαίνεται σαν να έχουν περάσει μήνες.

Ο ρόλος του Ισραήλ

Μια σημαντική παράμετρος του «προβλήματος» είναι πως το Ισραήλ – που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με οτιδήποτε έχει σχέση με το Ιράν – επιδιώκει μια συμφωνία να εμπεριέχει και περιορισμό αν όχι εξάλειψη των βαλλιστικών πυραύλων του θεοκρατικού καθεστώτος. Αυτό δεν διαφαίνεται στο ορίζοντας ως μια υποχώρηση που είναι διατεθειμένη να κάνει η Τεχεράνη.

Ο Πρόεδρος Trump δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα διατάξει πλήγματα ή —σε περίπτωση που τα διατάξει— αν ο στόχος θα είναι να ανακοπεί το ήδη αποδυναμωμένο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να εξουδετερωθεί η πυραυλική του δύναμη ή να επιχειρηθεί η ανατροπή του καθεστώτος.

50 μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή

Συνεπώς, αυτή την στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ήδη έχουν κατευθυνθεί προς την περιοχή μέσα στις τελευταίες 24 ώρες ακόμη 50 μαχητικά αεροσκάφη όπως F-35, F-22 και F-16 και έχουν πραγματοποιηθεί 150 πτήσεις μεταγωγικών αεροσκαφών C-17 Globemaster ΙΙI και C-5A Galaxy, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Axios.

«Ο Τραμπ δεν αστειεύεται με τη χρήση βίας»

Σε δηλώσεις του στην Wall Street Journal χθες Πέμπτη ο David Deptula, απόστρατος αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία «Desert Storm» του 1991 κατά του Ιράκ δήλωσε πως «ειλικρινά, το καλύτερο που θα μπορούσε να προκύψει από αυτό είναι ότι η δραματική αύξηση των ανεπτυγμένων δυνάμεων θα αποτελέσει επαρκώς ισχυρή ένδειξη πως ο Τραμπ δεν αστειεύεται με τη χρήση βίας», γεγονός που θα ωθήσει τους ηγέτες του Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Σημειολογικά, στον Πόλεμο του Κόλπου το 1991 οι ΗΠΑ ανέπτυξαν 1.300 αεροσκάφη ενώ στον Πόλεμο του Ιράκ το 2003 ανέπτυξαν 863 αεροσκάφη.

Τα στρατηγικά assets των ΗΠΑ

Αυτά τα assets, είναι επιπρόσθετα των ήδη μετασταθμευμένων στην περιοχή αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού KC-135R, KC46A και ηλεκτρονικού πολέμου RC-135 Rivet Joint εδώ και αρκετές ημέρες.

Παράλληλα, με βάση και πληροφορίες των New York Times, στην είσοδο των στενών του Ορμούζ αλλά και εντός αυτών σε διεθνή ύδατα, πλέει το Carrier Strike Group του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln (αλλά όχι το ίδιο το αεροπλανοφόρο), συνοδεία και επιθετικού πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, πιθανότατα Virginia Class, η τοποθεσία του οποίου είναι μυστική και με αποστολή την προστασία του αεροπλανοφόρου και των συνοδών αντιτορπιλικών και πλοίων επιμελητείας.

Δεν θα ήταν έκπληξη αν στην περιοχή έπλεε και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων (SSGN) – σημειώνεται πως οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει 2 από τα 14 υποβρύχια κλάσης Ohio από υποβρύχια που φέρουν πυρηνικούς πυραύλους και αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας των ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου αλλά και την πρώτη γραμμή αποτροπής, σε υποβρύχια που φέρουν συμβατικούς πυραύλους μακρού πλήγματος.

Η αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ μετέφερε πρόσφατα δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη υποστήριξης στην Αεροπορική Βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και στην Αεροπορική Βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σε τυχόν έναρξη εχθροπραξιών αυτά θα χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο των χωρών αυτών.

Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έχουν διαμηνύσει στις ΗΠΑ όπως δεν θα επιτρέψουν την χρήση του εναέριου τους χώρου για επιθέσεις εναντίον του Ιράν – παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους με την Τεχεράνη είναι, στην καλύτερη παγερές.

Και αυτό διότι μια ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση του Ιράν ίσως είχε ευρύτερες συνέπειες στην περιοχή για αυτά τα καθεστώτα – συμμάχους των ΗΠΑ. Το Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί την τεράστια αεροπορική βάση Al-Udeid των ΗΠΑ δεν έχει εκφράσει διαφωνίες, μέχρι αυτή την στιγμή.

Ανησυχία στην Τεχεράνη

Ενδεικτικό της ανησυχίας στην Τεχεράνη για το πως ενδεχομένως θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι πως μόλις ξεκίνησαν οι συνομιλίες την Τρίτη, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η χώρα προχωρούσε σε προσωρινό κλείσιμο τμημάτων των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας οδού μεταφοράς πετρελαίου, λόγω «μέτρων ασφαλείας», ενώ οι επίλεκτοι Φρουροί της Επανάστασης διεξήγαν εκεί στρατιωτικές ασκήσεις, σύμφωνα με το Reuters.

17 πλοία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Αργότερα, τα κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι τα Στενά είχαν κλείσει για λίγες ώρες, χωρίς να διευκρινίζουν αν είχαν πλήρως επαναλειτουργήσει. Κλείσιμο των Στενών είχε να πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες.

Σε κάθε περίπτωση τα αμερικάνικα πολεμικά πλοία στην Μέση Ανατολή είναι 13 και μαζί με το αεροπλανοφόρο Ford και την συνοδεία του θα φτάσουν τα 17 (χωρίς να υπολογίζουμε τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια οι κινήσεις και θέσεις των οποίων είναι διαβαθμισμένες).

Οι επόμενες ώρες – σίγουρα εβδομάδες, πιθανότητα ημέρες – θα είναι καθοριστικής σημασίας και θα μας δώσουν απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί τους πάντες: «Θα επιτεθούν οι ΗΠΑ ξανά στο Ιράν»;