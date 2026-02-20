Σε υψηλό εξαμήνου διαπραγματεύεται το πετρέλαιο μετά τις απειλές Τραμπ προς το Ιράν ότι θα συμβούν «πολύ άσχημα πράγματα» εάν δεν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent με παράδοση τον Απρίλιο διαπραγματεύτηκαν 0,5% χαμηλότερα στα 71,33 δολάρια το βαρέλι, διαγράφοντας τα προηγούμενα κέρδη, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate με παράδοση τον Μάρτιο διαμορφώθηκαν 0,5% χαμηλότερα στα 66,07 δολάρια.

Και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν την υψηλότερη τιμή τους σε έξι μήνες στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας συνεχίζουν να παρακολουθούν τους κινδύνους εφοδιασμού στην πλούσια σε πετρέλαιο Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο στη σκιά έντασης ΗΠΑ- Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν συνομιλίες στην Ελβετία αυτή την εβδομάδα ενώ προσπαθούν να επιλύσουν το αδιέξοδο σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι αρχικές αναφορές για πρόοδο, ωστόσο, έδωσαν τη θέση τους σε κατηγορίες από την Ουάσινγκτον ότι το Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «θα συμβούν άσχημα πράγματα» εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο κόσμος πιθανότατα θα μάθει τις επόμενες 10 ημέρες εάν οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν ή θα αναλάβουν στρατιωτική δράση. Αργότερα δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι ήθελε μια συμφωνία εντός «10 έως 15 ημερών».

Το Ιράν φέρεται να δήλωσε σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες την Πέμπτη ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει «αποφασιστικά» εάν υποστεί στρατιωτική επιθετικότητα.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να ελπίζει να καταλήξει σε διπλωματική επίλυση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με την γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ να λέει την Τετάρτη ότι θα ήταν «πολύ σοφό» για το Ιράν να κάνει μια συμφωνία.

Μια «πολύ καλά εφοδιασμένη» αγορά

Ο Martijn Rats, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην Morgan Stanley, περιέγραψε ότι αν και η αγορά πετρελαίου είναι «πολύ καλά εφοδιασμένη» σε παγκόσμια βάση, υπάρχουν τρεις παράγοντες που στηρίζουν τις τιμές.

«Ανησυχίες για το Ιράν, σαφώς. Επίσης, μια ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα αγορών από την Κίνα, απλώς για σκοπούς αποθήκευσης. Σε κάνει να αναρωτιέσαι τι θα κάνουν με όλα αυτά τα αποθέματα και επιπλέον έχουμε πολύ υψηλούς ναύλους μεταφοράς» τόνισε ο Rats στην εκπομπή «Europe Early Edition» του CNBC την Παρασκευή.

«Ο παράγοντας από αυτούς τους τρεις που είναι πιο σημαντικός, φυσικά, είναι το ζήτημα στο Ιράν» πρόσθεσε.

Στρατηγικοί αναλυτές στην Barclays υπογραμμίζουν ότι ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τον γεωπολιτικό θόρυβο μέχρι στιγμής, οι εντάσεις έχουν αυξηθεί από τότε που ο Αντιπρόεδρος JD Vance κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν συζήτησε τις λεγόμενες «κόκκινες γραμμές», παράλληλα με αναφορές για αυξημένη στρατιωτική ικανότητα των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε επίθεση πιθανότατα θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη και με καθορισμένους στόχους (πυρηνικά, βαλλιστικούς πυραύλους), όπως συνέβη το περασμένο καλοκαίρι» ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές.

«Με τις ενδιάμεσες εκλογές αργότερα φέτος και την κυβέρνηση να δίνει προτεραιότητα στην προσιτή τιμή για τους Αμερικανούς καταναλωτές, υποψιαζόμαστε ότι η προθυμία τους να ανεχθούν μια παρατεταμένη περίοδο σημαντικά υψηλότερων τιμών πετρελαίου, και ενδεχομένως και θυμάτων, θα είναι περιορισμένη» συνέχισαν. «Έτσι, εάν η σύγκρουση είναι επικείμενη, είναι πιθανό να είναι βραχύβια, κατά την άποψή μας».

