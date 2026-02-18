Η Ουκρανία ανακοίνωσε την επιβολή νέου πακέτου κυρώσεων σε βάρος του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, διαμηνύοντας ότι θα «ενισχύσει τα αντίποινα» απέναντι στο Μινσκ για τη στήριξη που παρέχει στη Ρωσία σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Λευκορωσία, ένας από τους στενότερους συμμάχους της Μόσχας, είχε λειτουργήσει ως ορμητήριο για τις ρωσικές δυνάμεις κατά την έναρξη της εισβολής το 2022, επιτρέποντας την προέλασή τους προς το Κίεβο, πριν τελικά απωθηθούν.

Ο Λουκασένκο έχει συνδράμει στην δολοφονία Ουκρανών λέει ο Ζελένσκι

«Θα κλιμακώσουμε ουσιαστικά τα αντίποινα απέναντι σε κάθε μορφή συνδρομής του Λουκασένκο στη δολοφονία Ουκρανών», ανέφερε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία Τύπου της προεδρίας της Λευκορωσίας δεν έχει απαντήσει σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Λευκορωσία, η οποία διαθέτει κοινά σύνορα άνω των 1.000 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει συμβάλει στις μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύει η Ρωσία. Αν και δεν σημειώνονται ενεργές συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών, ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ότι το Μινσκ επέτρεψε, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, την ανάπτυξη στη λευκορωσική επικράτεια συστήματος σταθμών αναμετάδοσης, το οποίο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ρωσικών drones που πλήττουν ουκρανικούς στόχους.

«Χωρίς αυτή τη βοήθεια από τη Λευκορωσία, οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ορισμένες επιθέσεις, ιδιαίτερα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και σιδηροδρομικών υποδομών στις περιοχές μας», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή να απαγορευθεί και η είσοδος του Λουκασένκο στο ουκρανικό έδαφος.