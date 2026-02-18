Οι τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ που διεξήχθησαν στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν σήμερα, Τετάρτη, έπειτα από έναν ακόμα διήμερο κύκλο διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας συμφωνίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, η σημερινή συνεδρίαση κράτησε περίπου δύο ώρες, ενώ οι επαφές της Τρίτης είχαν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικά σχήματα και με μεγάλη χρονική διάρκεια.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS μετέδωσε δηλώσεις του επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «δύσκολες αλλά επαγγελματικές», επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σύντομα. Όπως ανέφερε, παρά τις διαφωνίες, υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, ενώ επιβεβαίωσε ότι ήδη προετοιμάζεται νέα συνάντηση στο μέλλον.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία καθυστερεί την συμφωνία»

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη Μόσχα, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι επιχειρεί να κερδίσει χρόνο και να καθυστερήσει την πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας. Σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να βρίσκονται ήδη κοντά στην τελική τους φάση, εάν δεν υπήρχαν, όπως είπε, σκόπιμες καθυστερήσεις από τη ρωσική πλευρά.

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι η συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών στη διαδικασία είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη βιώσιμων και ρεαλιστικών συμφωνιών. Όπως υπογράμμισε, η ευρωπαϊκή εμπλοκή θεωρείται απαραίτητη όχι μόνο για τη διαπραγμάτευση, αλλά και για την εφαρμογή οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας.

Παρόντες για πρώτη φορά και οι Ευρωπαίοι

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώθηκε ότι παράλληλα με τις τριμερείς συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν και επαφές μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ελβετίας, γεγονός που υποδηλώνει εντατικοποίηση των παρασκηνιακών διεργασιών και ευρύτερο διεθνή συντονισμό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια την αμερικανική πλευρά για τον ρόλο της στις συνομιλίες, κάνοντας λόγο για «προσοχή στις λεπτομέρειες» και «υπομονή» κατά τις επαφές με τη ρωσική αντιπροσωπεία. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι οι επόμενες συναντήσεις θα είναι κρίσιμες για το αν η διαδικασία θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα ή θα παραταθεί περαιτέρω.