Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε σε συνέντευξή του στο Axios την Τρίτη ότι ο ουκρανικός λαός δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα προβλέπει μονομερή αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το ανατολικό Ντονμπάς και την παράδοσή του στη Ρωσία, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκονταν σε εξέλιξη νέος κύκλος διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.

Την ώρα της συνέντευξης, Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συμμετείχαν στον τρίτο γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη, με βασικό αγκάθι το ζήτημα του ελέγχου του Ντονμπάς, περίπου το 10% του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανική διοίκηση.

«Δεν θα δεχθούμε ειρήνη που ισοδυναμεί με ήττα»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ τον διαβεβαίωσαν πως η Ρωσία επιδιώκει πραγματικά τον τερματισμό του πολέμου, προτρέποντάς τον να ευθυγραμμίσει τη διαπραγματευτική του ομάδα με αυτή την εκτίμηση. Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε σαφώς πιο επιφυλακτικός, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την επιβολή μιας συμφωνίας που οι Ουκρανοί θα θεωρούσαν «αποτυχημένη ιστορία».

Παράλληλα, εξέφρασε ενόχληση για τις δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει καλέσει επανειλημμένα την Ουκρανία —και όχι τη Ρωσία— να προχωρήσει σε παραχωρήσεις. «Δεν είναι δίκαιο», σχολίασε, σημειώνοντας ότι μπορεί να είναι ευκολότερο για τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στο Κίεβο παρά στη στρατιωτικά ισχυρότερη Ρωσία, αλλά μια βιώσιμη ειρήνη δεν επιτυγχάνεται «δίνοντας τη νίκη» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ελπίζω να πρόκειται για τακτική και όχι για οριστική επιλογή», πρόσθεσε, ευχαριστώντας τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του πρωτοβουλίες. Τόνισε επίσης ότι στις επαφές του με τους Κούσνερ και Γουίτκοφ δεν υπάρχει η δημόσια πίεση που ασκείται μέσω δηλώσεων. «Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είμαι άνθρωπος που λυγίζει εύκολα υπό πίεση».

Η συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι το εδαφικό ζήτημα μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά μόνο μέσα από μια απευθείας συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκαλύπτοντας ότι έχει δώσει εντολή στην ομάδα του να θέσει επισήμως το ενδεχόμενο συνάντησης κορυφής στη Γενεύη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές πρότειναν την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθούν να ελέγχουν και τη μετατροπή της περιοχής σε αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη», χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει ξεκαθαρίσει ποια χώρα θα ασκεί κυριαρχία. Ο Ζελένσκι δήλωσε διατεθειμένος να συζητήσει μια αμοιβαία αποχώρηση στρατευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι και η Μόσχα θα αποσύρει τις δικές της δυνάμεις σε αντίστοιχη απόσταση, απορρίπτοντας παράλληλα τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί κυριαρχίας στην περιοχή.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών, οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεσμεύθηκαν να επιστρέψουν με σαφή πρόταση για το εδαφικό. Σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας 37 λεπτών στο Axios, ανέφερε επίσης ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία έχουν συμφωνήσει πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να τεθεί στην κρίση των πολιτών μέσω δημοψηφίσματος.