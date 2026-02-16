Με τα «κύρια ζητήματα» συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού, του πολέμου της Ουκρανίας θα ασχοληθούν οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας που με την μεσολάβηση των ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τον επόμενο γύρο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Γενεύη αύριο και μεθαύριο.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμβουλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και βασικός εκφραστής του αφηγήματος περί ιστορικής κυριαρχίας της Ρωσίας επί της Ουκρανίας. Η αλλαγή στην κορυφή της διαπραγματευτικής ομάδας με την αντικατάσταση του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού (GRU) Ιγκόρ Κοστιούκοφ με τον Μεντίνσκι, υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλέον αλλαγή στην στόχευση από την Μόσχα σχετικά με τις συνομιλίες και το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το στρατιωτικό πλαίσιο σε πιο πολιτικό.

Θα συμμετέχει κι ο Κοστιούκοφ αλλά δεν θα είναι επικεφαλής

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ: «Αυτή τη φορά, η πρόθεση είναι να συζητηθεί ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων — στην ουσία τα βασικά. Τα κύρια ζητήματα αφορούν τόσο τα εδαφικά θέματα όσο και όλα όσα σχετίζονται με τις απαιτήσεις που έχουμε διατυπώσει».

Ο ίδιος διεκρίνησε πάντως ότι στις συνομιλίες θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Ίγκορ Κοστιούκοφ, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, θα συμμετάσχει σε ξεχωριστή ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με οικονομικά ζητήματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει «παράλογη αιματοχυσία». Ωστόσο, Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε καίρια θέματα, όπως τα εδαφικά ζητήματα, ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, καθώς και ο ρόλος ενδεχόμενης δυτικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο.