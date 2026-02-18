Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, η οποία εκπνέει τον Οκτώβριο του 2027, μετέδωσαν την Τετάρτη οι Financial Times, επικαλούμενοι πρόσωπο του κύκλου της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Λαγκάρντ επιθυμεί να αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου του επόμενου έτους, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον απερχόμενο πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να συμφωνήσουν στην επιλογή νέου επικεφαλής. Ο Μακρόν δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος το 2027, έχοντας συμπληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες.

Το ρεπορτάζ των Financial Times έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά τη δήλωση του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ότι θα παραιτηθεί τον Ιούνιο φέτος, περισσότερο από έναν χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του, δίνοντας τη δυνατότητα στον Μακρόν να ορίσει τον διάδοχό του πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, τις οποίες θα μπορούσε να κερδίσει η ακροδεξιά.

Οι Financial Times είχαν αναφερθεί και τον Μάιο του 2025 στο ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης της Λαγκάρντ, σημειώνοντας ότι η κεντρική τραπεζίτης είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα για να αναλάβει την ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Τότε, η ΕΚΤ είχε δηλώσει ότι η Λαγκάρντ ήταν αποφασισμένη να ολοκληρώσει την οκταετή θητεία της ως πρόεδρος.

Η μη ανανεώσιμη θητεία της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2027. Πριν αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, διετέλεσε γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το 2011 έως το 2019 και, νωρίτερα, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.