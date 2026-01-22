Ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ είναι ο πιο πιθανός διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι με καλύτερα προσόντα, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Ο Κνοτ, του οποίου η θητεία ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας έληξε πέρυσι, βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης, με τον επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών Πάμπλο Χερνάντες ντε Κος να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον πρόεδρο της Bundesbank Γιόαχιμ Νάγκελ στην τρίτη.

Ταυτόχρονα, οι ερωτηθέντες επέλεξαν το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ίζαμπελ Σνάμπελ ως την πιο κατάλληλη για να διαδεχθεί τη Λαγκάρντ όταν λήξει η θητεία της το επόμενο έτος. Ο Ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με τον Κνοτ να τον ακολουθεί από κοντά.

Ο πιο πιθανός διάδοχος της Λαγκάρντ δεν θεωρείται ο πιο κατάλληλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων που διεξήχθη στις 19-20 Ιανουαρίου

Επί της ουσίας, ζητήθηκε από τους οικονομολόγους να κατατάξουν τους τρεις πιο κατάλληλους και πιο πιθανό υποψηφίους για την προεδρία της ΕΚΤ.

Η δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση αυτή την εβδομάδα του υποψηφίου της Κροατίας, Μπόρις Βούισιτς, για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ από τον Ιούνιο — το πρώτο βήμα σε μια διετή αναδιάρθρωση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του θεσμού με έδρα τη Φρανκφούρτη.

Κατάγομενος από την ανατολική περιοχή, ο διορισμός του Βούισιτς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφίων τόσο από το βορρά όσο και από το νότο να διεκδικήσουν τη θέση της Λαγκάρντ. Ομοίως, η μετριοπαθής σκληροπυρηνική στάση του δεν είναι πιθανό να αποτελέσει σημαντικό ζήτημα, καθώς οι αξιωματούχοι της ευρωζώνης επιδιώκουν να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ των προφίλ των δύο κορυφαίων υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ.

Όποιος και αν επικρατήσει, θα κληρονομήσει έναν οργανισμό που αντιμετωπίζει ένα πολύ πιο απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον, με τις τελευταίες εβδομάδες να υπογραμμίζουν πόσο γρήγορα μπορούν να τεθούν υπό δοκιμασία οι γεωπολιτικές και θεσμικές νόρμες.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι το πτυχίο οικονομικών και η εργασιακή εμπειρία σε κεντρική τράπεζα είναι τα πιο σημαντικά προσόντα για τον πρόεδρο της ΕΚΤ. Η καριέρα στον τομέα των χρηματοοικονομικών και η εμπειρία στη διοίκηση νομισματικής αρχής θεωρούνται επίσης χρήσιμα προσόντα, όπως και η εμπειρία στην πολιτική και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Το να είναι γυναίκα — ένα θέμα που αποτέλεσε σημείο καμπής σε προηγούμενες επιλογές ηγεσίας — είναι μεταξύ των λιγότερο σημαντικών κριτηρίων, σύμφωνα με την έρευνα.

Αυτά είναι τα προσόντα που απαιτούνται για να γίνει κανείς πρόεδρος της ΕΚΤ.

Το προφίλ του Κνοτ

Ο Κνοτ «έχει την ευφυΐα, έχει την αντοχή, είναι ικανός να συμπεριλάβει πολλούς ανθρώπους και αυτό είναι ένα σπάνιο και πολύ απαραίτητο προσόν», δήλωσε τον Οκτώβριο. Περιέγραψε τον ντε Κος ως «φανταστικό ομαδικό παίκτη» και «πολύ σχολαστικό οικονομολόγο».

Ο Κνοτ ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς αξιωματούχους της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια των 14 ετών που διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλήγοντας τελικά να υιοθετεί πιο μετριοπαθείς θέσεις, μετά από μια αρχή καριέρας με σκληρή στάση. Επίσης, συνέβαλε στη διατήρηση της παγκόσμιας ρυθμιστικής συντονισμένης δράσης σε περιόδους πίεσης των αγορών, ως πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τι πρεσβεύει η Σνάμπελ

Η Σνάμπελ έχει επίσης ενθαρρυνθεί από την Λαγκάρντ, η οποία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι υπάρχουν «πολλοί πολύ καλοί υποψήφιοι, και η Ίζαμπελ είναι ένας από αυτούς». Καθηγήτρια οικονομικών και σύμβουλος της γερμανικής κυβέρνησης πριν ενταχθεί στην ΕΚΤ το 2020, εμβαθύνει σε βασικά ζητήματα περισσότερο από πολλούς συναδέλφους της και έχει γίνει η επίσημη οικονομολόγος που ακούνε περισσότερο.

Η Σνάμπελ παρά το γεγονός ότι θεωρείται η πιο ικανή υποψήφια, αντιμετωπίζει νομικά εμπόδια, καθώς οι διορισμοί στην ΕΚΤ δεν είναι επαναλαμβανόμενοι και δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις για κάποιο κενό στο νόμο. Η πολιτική της στάση — στην πιο σκληρή άκρη του φάσματος — θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει εμπόδιο.

Οι άλλοι υποψήφιοι

Σε γενικές γραμμές, «πιθανότατα θα προτιμούσατε κάποιον πιο κεντρώο για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της επίτευξης συναίνεσης και να κατευναστούν τα πολωμένα στοιχεία του Διοικητικού Συμβουλίου», δήλωσε ο Andrzej Szczepaniak, πρώην οικονομολόγος της ΕΚΤ που τώρα εργάζεται στη Nomura.

Αν και οι Κνοτ, ντε Κος και Νάγκελ θα ταιριάζουν σε αυτό το προφίλ, οι κυβερνήσεις τους δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει τα σχέδιά τους σε αυτό το πρώιμο στάδιο.

Οι Κάτω Χώρες και η Γερμανία δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως, αν και ο Lars-Hendrik Roeller — πρώην οικονομικός σύμβουλος της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ— έχει δηλώσει ότι είναι καιρός ένας από τους συμπατριώτες του να αναλάβει την προεδρία.

Η Ισπανία επιθυμεί να αποκτήσει άλλη μία θέση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, όταν ο νυν αντιπρόεδρος Λούις ντε Γκίντος αποχωρήσει τον Μάιο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο.

Άλλοι υποψήφιοι που θεωρούνται πιθανοί ή κατάλληλοι διάδοχοι της Λαγκάρντ είναι ο Γάλλος Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό και ο Ιταλός Φάμπιο Πανέτα, των οποίων οι χώρες έχουν αναλάβει την προεδρία τουλάχιστον μία φορά. Υπάρχει επίσης ο Φινλανδός Όλι Ρεν, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κούρσα για την αντιπροεδρία.

Μεταξύ των λιγότερο πιθανών επιλογών για τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Νάντια Καλβίνο από την Ισπανία και ο Γιόργκ Κούκις, προσωρινός υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας μετά την πτώση της τελευταίας κυβέρνησης.

Η έκπληξη

Εν μέσω των εικασιών, αξίζει να θυμηθούμε ότι μπορεί να εμφανιστεί ένας υποψήφιος-έκπληξη, καθώς και η ίδια η Λαγκάρντ δεν ήταν μεταξύ των φαβορί πριν από την υποψηφιότητά της.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες αναμένουν μια απόφαση το δεύτερο τρίμηνο του 2027, αν και ορισμένοι προβλέπουν μια πρόωρη συμφωνία. Σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι θα είναι μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που περιλαμβάνει την αντικατάσταση του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν, ενώ ένα άλλο 25% αναμένει μια τριμερή συμφωνία που θα καλύπτει και τη θέση της Σνάμπελ.

