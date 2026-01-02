Κατά τουλάχιστον 50% υψηλότερες από τον μισθό που έχει δημοσιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι στην πραγματικότητα οι συνολικές απολαβές της προέδρου της, Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύουν οι Financial Times (FT).

Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς του έγκριτου οικονομικού εντύπου, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής νομισματικής αρχής κέρδισε συνολικά περίπου 726.000 ευρώ το 2024, ποσό κατά 56% υψηλότερο από τον «βασικό» μισθό των 466.000 ευρώ που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ στην ετήσια έκθεσή της.

Αυτό σημαίνει ότι η Λαγκάρντ κερδίζει σχεδόν τετραπλάσια από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου ο μισθός καθορίζεται από τον ομοσπονδιακό νόμο των ΗΠΑ και επί του παρόντος έχει ανώτατο όριο τα 203.000 δολάρια (172.720 ευρώ).

Ενώ ο συνολικός μισθός της Λαγκάρντ είναι μέτριος σε σύγκριση με τους διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών της ΕΕ, η ανάλυση αποκαλύπτει πόσο περιορισμένη παραμένει η δημοσιοποίηση των αμοιβών στην ΕΚΤ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κεντρική τράπεζα δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες με τις εισηγμένες εταιρείες στην Ένωση, οι οποίοι ορίζουν ότι πρέπει να παρέχουν «πλήρη και αξιόπιστη εικόνα της αμοιβής» κάθε ενός από τους διευθυντές τους.

Μόνο ο βασικός μισθός της Λαγκάρντ την καθιστά την καλύτερα αμειβόμενη αξιωματούχο στην ΕΕ. Ο ετήσιος βασικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι κατά 21% χαμηλότερος.

Τα «εξτραδάκια» που ανεβάζουν τις αποδοχές

Σύμφωνα με την ανάλυση των FT, εκτός από τον βασικό της μισθό, η Λαγκάρντ λαμβάνει περίπου 135.000 ευρώ σε πρόσθετες παροχές, για στέγαση και άλλα θέματα. Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν παρέχει πληροφορίες για τις πρόσθετες παροχές καθενός από τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου.

Η Λαγκάρντ κερδίζει επίσης περίπου 125.000 ευρώ για τη θέση της ως ενός από τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), που δεν αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, ενώ και η ίδια η ΤΔΔ αποκαλύπτει μόνο τον συνολικό μισθό όλων των μελών του διοικητικού της συμβουλίου.

Ο Πάουελ, από την άλλη, δεν αμείβεται για τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο της ΤΔΔ, λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας που απαγορεύει στους αξιωματούχους να λαμβάνουν μισθό από οντότητες εκτός των ΗΠΑ, όπως δήλωσε η Fed στους FT.

Λόγω έλλειψης λεπτομερών και ενοποιημένων στοιχείων, η FT στηρίχθηκε για τους υπολογισμούς της σε επίσημα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει τις εισφορές της ΕΚΤ στη σύνταξη της Λαγκάρντ και το κόστος του προγράμματος υγείας και των ασφαλίσεών της, λόγω, επίσης, έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων.

Βάσει των πρόσθετων εφάπαξ πληρωμών και των πιθανών μεταβατικών πληρωμών, για τα δύο χρόνια μετά τη λήξη της θητείας της, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τον επόμενο ρόλο της, η Λαγκάρντ μπορεί να αναμένει συνολική αποζημίωση έως 6,5 εκατ. ευρώ για τα οκτώ χρόνια της ως πρόεδρος της ΕΚΤ, που ισοδυναμεί με περίπου 810.000 ευρώ για κάθε έτος.

Κατά την ίδια ανάλυση, από το 2030, μπορεί να αναμένει ετήσια σύνταξη περίπου 178.000 ευρώ από την ΕΚΤ.

Οπως γράφουν οι συντάκτες, η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάλυση, αλλά σε δήλωσή της ανέφερε ότι ο μισθός της προέδρου καθορίστηκε από μια επιτροπή αμοιβών και το διοικητικό της συμβούλιο, «κατά την ίδρυση της ΕΚΤ» το 1998 και πως «η μόνη αλλαγή στον μισθό από τότε, για όλους τους προέδρους, ήταν η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών που ισχύει για όλο το προσωπικό της ΕΚΤ».

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι η δημοσιοποίησή της «είναι σύμφωνη με πολλές άλλες διεθνείς δημόσιες istituzioni», προσθέτοντας ότι «αύξησε το επίπεδο διαφάνειας με την πάροδο του χρόνου».

Περί «οικονομικής ανεξαρτησίας»

Ακαδημαϊκές έρευνες τονίζουν ότι η οικονομική ανεξαρτησία των μελών των κεντρικών τραπεζιτών αποτελεί κρίσιμο μέρος της ευρύτερης αυτονομίας που απαιτείται για την επιτυχή καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Μια έρευνα του ΔΝΤ του 2004, σχετικά με τη διακυβέρνηση των κεντρικών τραπεζών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανώτεροι κεντρικοί τραπεζίτες θα πρέπει να αμείβονται σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά του ιδιωτικού τομέα και να προστατεύονται από μειώσεις μισθών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, «προκειμένου να αποφευχθεί η άσκηση αθέμιτης επιρροής».

Το συνολικό ύψος της αμοιβής της Λαγκάρντ είναι «αυτό που θα περίμενα», δήλωσε ο Γκουίντο Φεραρίνι, ομότιμος καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες της Ευρώπης σε θέματα αμοιβών, επισημαίνοντας το «επίπεδο ευθύνης σε θεσμικά όργανα, όπως η ΕΚΤ και την ανάγκη προσέλκυσης ταλαντούχων στελεχών».

Πρόσθεσε όμως ότι η δημοσιοποίηση των αμοιβών των στελεχών της ΕΚΤ ήταν «αρκετά κακής ποιότητας» και «υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιηθούν καλύτερα», τονίζοντας πως η πολύ πιο λεπτομερής δημοσιοποίηση από τις εισηγμένες εταιρείες «είναι το σωστό σημείο αναφοράς».