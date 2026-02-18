5 το πρωί: Πλήθος παραβάσεων στον ΟΠΕΚΑ – Διπλωματικό θρίλερ ΗΠΑ-Ιράν – Νέες αποκαλύψεις για τη Βιολάντα
Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά 372 «προβληματικοί» φάκελοι επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με το συνολικό ποσό των αχρεωστήτως καταβληθέντων να φτάνει τα 1,86 εκατ. ευρώ. Βρισκόμαστε άραγε μπροστά σε ένα ακόμη σκάνδαλο;
1
Παραβάσεις στη χορήγηση επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ
- Τα ευρήματα: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε παρατυπίες σε 372 φακέλους επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ (2020–2022), με αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ύψους 1.860.000 ευρώ. Διαπιστώθηκαν αιτήσεις εκτός πρωτοκόλλου, ελλιπή δικαιολογητικά και εγκρίσεις χωρίς πλήρωση κριτηρίων.
- Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση: Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο έλεγχος ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2023 μετά από αναφορές για «εμβόλιμους» φακέλους και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο σύστημα. Ακολούθησε έκτακτος εσωτερικός έλεγχος και συνεργασία με την ΕΑΔ.
- Επόμενα βήματα: Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών, κινείται διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και δρομολογείται πειθαρχικός έλεγχος για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους.
2
Νομικά εμπόδια στην επιστροφή των φωτογραφιών της Καισαριανής
- Το Crain’s Militaria: Η πλατφόρμα συλλεκτικών στρατιωτικών αντικειμένων του Βέλγου Tim de Craene βρέθηκε στο επίκεντρο, μετά την ανάρτηση προς πώληση σπάνιων φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 ελλήνων κομμουνιστών στην Καισαριανή (1944). Η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευσή τους εξετάζονται, ενώ το ελληνικό κράτος διερευνά τη δυνατότητα χαρακτηρισμού τους ως ιστορικού υλικού και την ενδεχόμενη απόκτησή τους.
- Η δύσκολη διεκδίκηση των φωτογραφιών: 82 χρόνια μετά, το ελληνικό κράτος εξετάζει την αυθεντικότητα των πιθανών φωτογραφιών της εκτέλεσης και αναζητά τρόπους απόκτησής τους, καθώς η επιστροφή τους προσκρούει σε σύνθετα νομικά εμπόδια και, σύμφωνα με ειδικούς, η πιο ρεαλιστική λύση θεωρείται η απευθείας αγορά.
- Το Σκοπευτήριο της Καισαριανής: Ο δημοτικός σύμβουλος κι ερευνητής Κώστας Γαβριλάκης αναδεικνύει πως οι φωτογραφίες των εκτελέσεων δεν θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί πουθενά αλλού παρά στο Σκοπευτήριο. Περιγράφει με λεπτομέρεια τη διαδρομή των εκτελεσμένων, τα υψώματα και τα κυπαρίσσια που φυτεύτηκαν για τους 20 ήρωες, ενώ ο δήμαρχος Ηλίας Σταμέλος τονίζει ότι οι εικόνες ανήκουν στην ιστορία της Καισαριανής και στο ΚΚΕ, καταδικάζοντας τον βανδαλισμό του μνημείου.
3
Νέες αποκαλύψεις για τη Βιολάντα
- Το λουκέτο: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διέταξε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας και του δεύτερου εργοστασίου της «Βιολάντα», καθώς δεν διέθετε πιστοποιητικά πυροπροστασίας, ενώ προς αναστολή οδεύει και τρίτη μονάδα στη Λάρισα, όπου εντοπίστηκε αδήλωτη αποθήκη που δεν περιλαμβανόταν στα σχέδια πυρασφάλειας.
- Αντιδράσεις έξω από τα δικαστήρια: Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε για απολογία, με μερίδα εργαζομένων να εκφράζει τη στήριξή της, την ώρα που πολίτες αποδοκίμαζαν έντονα για τον θάνατο πέντε γυναικών. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.
- Νέα στοιχεία και σοβαρές καταγγελίες: Βίντεο καταγράφουν τη φονική έκρηξη (ισχύος που εκτιμάται σε 185 κιλά TNT), ενώ μαρτυρίες εργαζομένων και τεχνικών κάνουν λόγο για προειδοποιήσεις σχετικά με οσμή προπανίου και ζητήματα ασφάλειας που φέρονται να αγνοήθηκαν από τη διοίκηση.
4
Συγκρατημένη αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν
- Έναρξη των συνομιλιών με απειλές: Την ώρα που οι αντιπροσωπείες Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονταν στην Γενεύη και οι έμμεσες διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απείλησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα βυθίσει το αεροπλανοφόρο που αυτός στέλνει στην περιοχή (πιθανότατα αναφερόταν στο USS Abraham Lincoln), υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, που άλλοτε είναι απειλητικές, άλλοτε υπαγορεύουν τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να γίνει, αποκαλύπτουν μια επιθυμία να κυριαρχήσει το ιρανικό έθνος».
- Κινήσεις στο πεδίο και αύξηση πίεσης: Παράλληλα με τις απειλές, η Τεχεράνη προχώρησε και σε μια ακόμη κίνηση που έχει σαν στόχο να αποδείξει την ετοιμότητα της απέναντι σε μια επίθεση από τις ΗΠΑ -οι οποίες συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις στην Μέση Ανατολή- με τις ιρανικές Αρχές να ανακοινώνουν το μερικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ εξαιτίας άσκησης του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης που διεξάγει στην περιοχή.
- Τι έγινε στις συνομιλίες στη Γενεύη; Την ίδια ώρα που αυτά ανακοινώνονταν, στην Γενεύη οι διαπραγματευτικές ομάδες συνέχιζαν τις συνομιλίες. Από τα όσα δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί μετά το πέρας της διαδικασίας, υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι υπάρχει πλέον παράθυρο ευκαιρίας για μια συμφωνία, αλλά ότι για αυτό θα απαιτηθεί χρόνος. Αργότερα αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι Ιρανοί ζήτησαν μια διορία δύο εβδομάδων για να επιστρέψουν με συγκεκριμένες προτάσεις στις συνομιλίες σχετικά με τα θέματα που ακόμα τους χωρίζουν.
5
Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ
- Η συνάντηση: Άκαρπη και σε υψηλούς τόνους έγινε η συνάντηση των αυτοκινητιστών με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στο πλαίσιο της τριήμερης απεργίας, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να αφήνει αιχμές και να στρέφει το βλέμμα του στο Μέγαρο Μαξίμου.
- Βασικά αιτήματα του κλάδου: Παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως και το 2035, απόσυρση του άρθρου 52 που –όπως υποστηρίζουν– ευνοεί τα ΕΙΧ με οδηγό εις βάρος των ταξί και δικαίωμα χρήσης λεωφορειολωρίδων όταν μεταφέρουν επιβάτες, περιλαμβάνονται στα αιτήματα των αυτοκινητιστών.
- Τα επόμενα βήματα: Αναμένεται κλιμάκωση κινητοποιήσεων με αυτοκινητοπορεία προς το αεροδρόμιο και πεζή πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, με τους οδηγούς να προειδοποιούν για «μαραθώνιο» αγώνων ενόψει και της τουριστικής περιόδου.
