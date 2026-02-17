Την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας και του δεύτερου εργοστασίου της «Βιολάντα» διέταξε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς η μπισκοτοβιομηχανία δεν διέθετε πιστοποιητικά πυροπροστασίας. Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι επευφημούσαν και χειροκροτούσαν τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, την ώρα που μετέβαινε για να απολογηθεί.

Ο ιδιοκτήτης του μοιραίου εργοστασίου της «Βιολάντα» μεταφέρθηκε στα δικαστήρια. Μερίδα εργαζομένων συγκεντρώθηκε για να εκφράσει τη συμπαράστασή της.

Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν και αποδοκίμασαν, φωνάζοντας: «Δεν ντρέπεστε λίγο; Πέντε νεκρές γυναίκες, δεν ντρέπεστε;»

«Το σκεφτήκαμε, γιατί βλέπουμε τόσες ημέρες ότι χαρακτηρίζουν έναν εργοδότη, έναν άνθρωπο δικό μας. Δεν τον βλέπαμε μόνο σαν εργοδότη μας· τον βλέπαμε δίπλα μας, σαν έναν υπάλληλο από εμάς», είπε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ζήτησε προθεσμία μέσω του συνηγόρου του και τελικά θα απολογηθεί αύριο το μεσημέρι.

Νέα βίντεο από την φονική έκρηξη

Νέα βίντεο-ντοκουμέντα δείχνουν τη στιγμή της φονικής έκρηξης, όπως καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας. Η έκρηξη, όπως έχει αποτυπωθεί από τις κάμερες, εκτιμάται ότι είχε ισχύ ίση με 185 κιλά TNT.

Αποτυπώνεται το μέγεθος του ωστικού κύματος, ενώ σε άλλο βίντεο, λίγο πριν την έκρηξη, φαίνεται ο φακός του κινητού του φρουρού, ο οποίος εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε έλεγχο και παραλίγο να χάσει και εκείνος τη ζωή του.

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν και όσα περιγράφει υδραυλικός που είχε κληθεί να πραγματοποιήσει εργασίες στο εργοστάσιο, τοποθετώντας μία σωλήνα. Όπως καταγγέλλει, όταν επισήμανε ζήτημα στον ιδιοκτήτη, η αντίδρασή του δεν ήταν η αναμενόμενη.

«Μου είπε χαρακτηριστικά: “Δεν θα ρίξω μπετόν ούτε θα φτιάξω φρεάτιο. Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω. Εσύ βάλε τη σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για ό,τι συμβεί”. Μετά από αυτό, εγώ απλώς συνέδεσα τη σωλήνα», ανέφερε.

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως σοκάρουν, καθώς η διοίκηση της επιχείρησης φέρεται να είχε λάβει επανειλημμένες προειδοποιήσεις σχετικά με την οσμή προπανίου τόσο το μοιραίο βράδυ όσο και νωρίτερα.

«Εκείνο το βράδυ, μετά τις 12:30, πήγα στον χώρο της λάντζας, βρήκα τον υπεύθυνο της βάρδιας και τον ρώτησα: “Σου μυρίζει κάτι; Μια παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;”. Μου απάντησε: “Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων”», είπε εργαζόμενος του εργοστασίου.

Εργαζόμενη και μητέρα θύματος είχε επίσης προειδοποιήσει τη διοίκηση.

«Είχα ενημερώσει για την οσμή και με διαβεβαίωναν ότι θα φωνάξουν τον υδραυλικό να το ελέγξει. Ήρθε ο υδραυλικός, αλλά και εκείνος διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει οσμή. Εκτός από την οσμή, στη γραμμή παραγωγής τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος στο δάπεδο είχαν προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε εργαζόμενους, ακόμη και σε εμένα την ίδια», ανέφερε.

Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου της «Βιολάντα», λόγω έλλειψης μέτρων πυρασφάλειας.

Προς αναστολή λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα

Παράλληλα, προς αναστολή λειτουργίας φαίνεται ότι οδεύει και το τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στη Λάρισα.

Ο λόγος είναι ότι και εκεί εντοπίστηκε κρυφή αποθήκη επιφάνειας 300–400 τετραγωνικών μέτρων, η οποία δεν αποτυπώνεται στα πολεοδομικά σχέδια ούτε περιλαμβάνεται στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ιδιοκτήτη, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.