Το Ιράν ενημέρωσε ότι θα υποβάλει εντός δύο εβδομάδων λεπτομερείς προτάσεις προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας σε διεθνή πρακτορεία μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Γενεύη νωρίτερα.

Πρόοδος μεν, αλλά χρειάζεται χρόνος

«Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απομένουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, όμως απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

«Οι Ιρανοί είπαν ότι θα επανέλθουν εντός δύο εβδομάδων με λεπτομερείς προτάσεις προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν στις θέσεις μας», ανέφερε. Η παραπάνω εκτίμηση είναι συγκρατημένα αισιόδοξη, όπως ακριβώς ήταν και οι δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Θετική η εκτίμηση για τις συνομιλίες και από το Ομάν

Αντίστοιχα και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, μεσολαβήτριας χώρας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χαιρέτισε την πρόοδο που σημειώθηκε στη δεύτερη σειρά συνομιλιών που έγιναν σήμερα στη Γενεύη.

Αυτές οι «έμμεσες διαπραγματεύσεις επέτρεψαν να επιτευχθεί καλή πρόοδος στον προσδιορισμό κοινών στόχων και τεχνικών ζητημάτων», έγραψε ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι στο X. «Πολλά απομένουν να γίνουν και τα μέρη έφυγαν με σαφείς στόχους για την επόμενη συνάντηση», πρόσθεσε ο ίδιος.