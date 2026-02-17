Σε διευκρινίσεις μετά το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, προχώρησε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, επισημαίνοντας ότι ο έλεγχος που οδήγησε στα ευρήματα είχε ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, κατόπιν εντολής της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν αναφορές προς τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, στις οποίες καταγραφόταν ότι στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων είχαν εντοπιστεί «εμβόλιμοι» φάκελοι εκτός σειράς και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Οι ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων

Ακολούθησε, στις 13 Δεκεμβρίου 2023, εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, ο οποίος επεκτάθηκε σε ολόκληρη την επίμαχη περίοδο 2020–2022.

Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και εγκρίσεις σε περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΑΔ, από τον έλεγχο 372 φακέλων προέκυψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ύψους 1.860.000 ευρώ. Η έκθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι μετά τις καταγγελίες του 2023 ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και διαβίβασε πλήρη φάκελο στη Δικαιοσύνη.

Εχει δρομολογηθεί πειθαρχικός έλεγχος

Παράλληλα, κινείται η διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί πειθαρχικός έλεγχος με παραπομπή των υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη χορήγηση κοινωνικών παροχών, τονίζοντας ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας.