Φαίνεται πώς τα 250-300 εκατομμύρια που θα χαριστούν στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν του αρκούν και επιδιώκει να σώσει και την άλλη επιχείρησή του, η οποία επίσης δεν τα πάει και πολύ καλά «αγωνιστικά». Μαθαίνω ότι από πλευράς του Γιάννη Αλαφούζου ασκούνται μεγάλες πιέσεις στην κυβέρνηση για θεσμικά θέματα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, ώστε να «διευθετηθούν» με τρόπο που να ευνοείται ο ΣΚΑΪ. Ιμάντας αυτών των πιέσεων είναι ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ, πρώην διευθύνων σύμβουλος του καναλιού του Φαλήρου και νυν πρόεδρος του και εντεταλμένος σύμβουλος ενημέρωσης Κωνσταντίνος Ζούλας. Ο παλιός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού δεν κατάφερε και πολλά πράγματα όταν μεταπήδησε από το κρατικό κανάλι στον ανταγωνιστικό στίβο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, επιδιώκει πλέον μέσω «θεσμικών» μεταρρυθμίσεων να βελτιώσει τη θέση του καναλιού και ακούω ότι συχνά πυκνά επικαλείται την άμεση πρόσβασή του στον πρωθυπουργό, τον «Κυριάκο» όπως τον αποκαλεί ακόμη και σε θεσμικές συναντήσεις, για να τις επιτύχει. Είναι φανερό ότι ο κ. Αλαφούζος, ο σταθμός του οποίου είναι ο θερμότερος εκφραστής των κυβερνητικών θέσεων, επιζητεί να αντιμετωπιστεί με τη σειρά του κι αυτός με την ίδια θέρμη από την κυβέρνηση. Τα ζεστά εκατομμύρια του Ελαιώνα φαίνεται δεν ανέβασαν την θερμοκρασία τόσο ώστε να αισθάνεται θαλπωρή. *** Δυσαρεστήθηκε πολύ ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας από την αντιμετώπιση που είχε η ιδέα του να δώσει συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας». Η αντίδρασή του αυτή είναι εσφαλμένη κατά την γνώμη μου. Αν είχα σχολιάσει μόνο εγώ, θα έλεγα ότι μπορεί και να έκανα λάθος και να παρασύρθηκα από την «συμπάθεια» που τρέφω προς το συγκεκριμένο κομματικό εργαλείο, το οποίο παριστάνει το Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης. Αλλά δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να μην ενοχλήθηκε και να μην απόρησε με την επιλογή αυτή του κ. Στουρνάρα, οπότε ίσως πρέπει να σκεφτεί μήπως είναι αυτός που έκανε το λάθος. Στη συνέντευξή του εκφράζει τα – απολύτως δικαιολογημένα – παράπονά του από τον τρόπο που είχε αντιμετωπιστεί από τα παραθεσμικά κέντρα της τότε κυβέρνησης. Επιλέγοντας να εκφράσει αυτά τα παράπονά του μέσα από έναν μηχανισμό που μεταχειρίζεται με παρόμοιο τρόπο όποιον δεν συμφωνεί με τη σημερινή κυβέρνηση, συμπράττει με έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό σαν κι αυτούς που κατήγγειλε. Κι αν μου επιτρέπει, θα πω και κάτι ακόμη. Ο κ. Διοικητής αναμφίβολα είναι ένας άνθρωπος του καθήκοντος και είμαι βέβαιος ότι αν αύριο το καθήκον του και η θεσμική του ανεξαρτησία του επιβάλουν να διαφωνήσει με την κυβέρνηση, θα το κάνει χωρίς δισταγμό. Και τότε ίσως καταλάβει ότι δεν έκανε καλά που περιέβαλε με το κύρος του το συγκεκριμένο μέσο. ***

Οι αποκαλύψεις του Βήματος για τους απεσταλμένους Τραμπ

Πολύ αρέσει στον Ρίτσαρντ Γκρενέλ η Αθήνα. Για όσους δεν θυμάστε, πρόκειται για έναν εκ των ειδικών απεσταλμένων του Τραμπ, με ατζέντα τις διεθνείς σχέσεις, ο οποίος αποκάλυψε στο «Βήμα» της περασμένης Κυριακής κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας βρέθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μια επίσκεψη, την οποία επιβεβαίωσε ερωτώμενος σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες ο Γκρενέλ συναντήθηκε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους και κατόπιν μετέβη στο Μόναχο για να παρακολουθήσει τη Διεθνή Διάσκεψη Ασφαλείας.

***

Ο απεσταλμένος και η Eurovision

Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι ενώ με τη λήξη των εργασιών θα περίμενε κανείς ότι ο Γκρενέλ είτε θα επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα παρέμενε στο Μόναχο- άλλωστε είχε υπηρετήσει στη Γερμανία ως πρεσβευτής επί της πρώτης θητείας Τραμπ- αυτός γύρισε στην Αθήνα!

Και μάλιστα όπως μου λέει συνομιλητής μου, παρακολούθησε από κοντά τον «Εθνικό Τελικό» της Eurovision στην Πειραιώς 260. Παρούσα, φυσικά, ήταν και η πρεσβευτής Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Εγώ απλώς να σας υπενθυμίσω ότι ο Γκρενέλ είχε καταγραφεί στο παρελθόν ως αυτός που «τρέχει» την περίφημη πρωτοβουλία των Αμερικανών για λύση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα πώς όλα αυτά μαζί, δηλαδή η τόση κοσμικότητα και η υψηλή διπλωματία, μπορούν να στέκουν, μην με ρωτάτε.

Στην εποχή «Τραμπ 2.0», όλοι πιστεύουν ότι όλα είναι πιθανά. Αν και απ’ ότι μου είπε συνεργάτης μου, ο οποίος διαβάζει κυριολεκτικά τα πάντα, ακόμα και αυτοί που πρώτοι προώθησαν το σενάριο της αμερικανικής πρωτοβουλίας, πλέον έχουν αρχίσει να «τα μαζεύουν».

***

Η μεσοβέζικη στάση της Αθήνας

Το πήγε από εδώ, το έφερε από εκεί και τελικά η κυβέρνηση κατάφερε για ακόμα μια φορά στα ελληνοαμερικανικά να τηρήσει μια μεσοβέζικη, άρα μάλλον αναποτελεσματική, στάση. Αρχικά, οι αρμόδιοι μας ενημέρωσαν ότι η πρόταση του Τραμπ για την εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης (19/2 στην Ουάσινγκτον) είχε τεθεί… υπό διαβούλευση προκειμένου να ληφθεί η κατάλληλη απόφαση.

Η επίσημη απάντηση, δια στόματος κυβερνητικού εκπροσώπου την περασμένη Πέμπτη, ήταν αρνητική. Χθες, όμως, ανακοινώθηκε ότι τελικά η Ελλάδα θα παραστεί, αλλά ως χώρα- παρατηρητής, και θα εκπροσωπηθεί από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Τι μεσολάβησε, εκτός προφανώς από τον… φόβο του Τραμπ; Μεσολάβησε η αποδοχή της πρόσκλησης από την Κύπρο (όπως πρώτος σας ενημέρωσε ο «Βηματοδότης» το περασμένο Σάββατο) γεγονός που (κακώς) ξάφνιασε την Αθήνα.

Και λέω κακώς διότι οι Κύπριοι γενικώς δεν αφήνουν ευκαιρίες να περνούν ανεκμετάλλευτες, δεν πάει να αμφισβητείται ο ΟΗΕ και όλα τα… Δίκαια του κόσμου. Ακολούθησε αντίστοιχη αποδοχή από την Ιταλία. Άρα αφού πάνε… έστω κάποιοι από τους Ευρωπαίους, άντε να πάμε κι εμείς. Διότι έως πρότινος η γραμμή ήταν ότι συντασσόμαστε με την Ε.Ε. Έλα, όμως, που η γραμμή της Ευρώπης δεν είναι και τόσο στιβαρή. Και αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.

***

Ο χαμένος χρόνος κατά Μανιάτη Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν σημαντική την στιγμή της υπογραφής συβάσεων με την Chevron, νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ωστόσο, δεν έχουν ξεχάσει και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ που έλεγε πως «το αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα, που χάνει την αξία του» και ελπίζουν πως δεν θα διώξουν από τη χώρα εγκατεστημένους ενεργειακούς κολοσσούς, όπως έγινε το 2021-2022, με τη γαλλική TOTAL και την ισπανική REPSOL. Σε ανάρτηση του δε ο αντιπρόεδρος των ευρωπαίων σοσιαλιστών Γιάννης Μανιάτης επισημαίνει πως χάθηκαν 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014, «πάνω στον οποίο βασίζεται και η σημερινή σύμβαση, όπως φαίνεται και από το χάρτη που δημοσιεύει η ίδια η κυβέρνηση». ***

Οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών και οι γερμανικές αποζημιώσεις

Οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών πριν την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, έχουν προκαλέσει έντονο ιστορικο-πολιτικό ενδιαφέρον. Κυρίως, όμως, συγκλονίζουν καθώς αποτυπώνουν πρόσωπα που μόνο τρομοκρατημένα από τον επικείμενο θάνατό τους δεν δείχνουν.

Μια προσεκτική ματιά στις εκφράσεις των αγωνιστών πολιτικών κρατουμένων που αποτελούσαν μια μικρή μερίδα όσων είχαν παραδοθεί από το μεταξικό καθεστώς στους γερμανούς κατακτητές και πέρασαν την περίοδο της κατοχής στις φυλακές και τις εξορίες, δείχνει ανθρώπους υπερήφανους και αγέρωχους που δεν φοβούνται τον θάνατο.

Από την άλλη, υπάρχει η νομική διάσταση του θέματος και συγκεκριμένα κατά πόσον είναι εμπορεύσιμα τεκμήρια εγκλημάτων πολέμου, όπως η εκτέλεση των 200 της Καισαριανής, στην περίπτωση των φωτογραφιών που «βγήκαν» στο ebay από Βέλγο συλλέκτη που στην πορεία τις απέσυρε δηλώνοντας «ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

Το στοιχείο που προέχει είναι ότι αποτελούν τεκμήριο του εγκλήματος που συντελέστηκε και σίγουρα θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων, καθώς εγείρονται ζητήματα διεκδίκησης αποζημιώσεων στο πλαίσιο της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών για τα εγκλήματα και τις θηριωδίες των ναζί στην χώρα μας, ένα αίτημα που παραμένει ανεκπλήρωτο.

***

Η πρόταση Βούτση για Μουσείο

Με αφορμή την αποκάλυψη των φωτογραφιών ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του τόνισε πως ίσως η Αθήνα να αποτελεί τη μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που στερείται ενός Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, ένα ζήτημα για το οποίο ο Μανώλης Γλέζος και οι αντιστασιακές οργανώσεις έδωσαν πολυετείς αγώνες, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

***

Κινητοποίηση από ΚΚΕ και ΚΝΕ για τις φωτογραφίες

Ανοιχτή πολιτική διάσταση στο θέμα των φωτογραφικών ντοκουμέντων για τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή δίνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Ήδη τυπώνουν αφίσες, με τίτλο: “Οι ήρωες γεννιούνται από τον λαό & ανήκουν στον λαό! Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή να γυρίσουν σπίτι τους!”.

Ενώ οι Οργανώσεις της ΚΝΕ σε Αθήνα και Πειραιά θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση-πορεία την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 18:00 από την πλατεία Καισαριανής “Παναγιώτη Μακρή” προς το Σκοπευτήριο.

***

Καταγγελίες για μπούλινγκ στο κόμμα Κωνσταντοπούλου

Οι καταγγελίες της πρώην εργαζομένης στην Πλεύση Ελευθερίας για ψυχολογικό μπούλινγκ, εξευτελιστικές συμπεριφορές και μη καταβολή μισθών από τον περασμένο Μάρτιο, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο μονοπρόσωπο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όταν μάλιστα οι καταγγελίες αυτές, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, προέρχονται από την σύζυγο του αδελφού της βουλευτού Τζόρτζιας Κεφαλά, τότε τα ερωτήματα πληθαίνουν.

Και αυτό καθώς όσα περιγράφονται από την καταγγέλλουσα είναι σοκαριστικά και χρήζουν βεβαίως υπεύθυνων απαντήσεων και εξηγήσεων, διότι αν ευσταθούν, τότε υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα πολύ σοβαρό. Η εργαζόμενη καταγγέλλει την σύμβαση εργασίας που είχε συνάψει με την κυρία Κωνσταντοπούλου καθώς δεν της έχουν καταβληθεί οι μισθοί σχεδόν ενός έτους και όπως δηλώνει «η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο».

Κάνει λόγο για «πλείστα περιστατικά απαξίωσής της» από την πρόεδρο του κόμματος, τα οποία «ξεπέρασαν τα όρια του bulling» και την οδήγησαν ακόμα και στην αναζήτηση βοήθειας από ψυχολόγο. Όπως υποστηρίζει, η κυρία Κωνσταντοπούλου τις έκανε παρατηρήσεις ακόμα και για τον χρόνο που βρισκόταν στην τουαλέτα, απαγόρευε να μιλάνε ακόμα και να χαιρετάνε στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων, της μιλούσε με απαξιωτικό τρόπο (επειδή μύριζε φαγητό στο γραφείο), ότι την υποχρέωσε να ανοίξει μια πλαστική τσάντα που είχε με προσωπικά αντικείμενα κ.ά.

Η Αίτηση Εργατικής Διαφοράς Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία κατατέθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας στις 13 Φεβρουαρίου 2026 και όπως αναφέρει η καταγγέλλουσα «θα μπορούσα να απαριθμήσω και άλλα περιστατικά».

***

Ο ανιψιός δεν θα πολιτευθεί το… 2027

Ακάθεκτος πληροφορούμαι ότι συνεχίζει τις ανά την ελληνική Επικράτεια παρουσίες του σε εκδηλώσεις για την κοπή πίτας ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Το ενδιαφέρον είναι ότι του δίνεται παντού ο λόγος και εκείνος, όπως έγραφε και η έντυπη στήλη της Κυριακής, εστιάζει σε δύο ζητήματα: αφενός στο ότι «η Νέα Δημοκρατία» και αφετέρου στην υπόμνηση παροτρύνσεων του παππού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Το επιπλέον ενδιαφέρον από τις δημόσιες παρεμβάσεις του Δημητριάδη, οι οποίες ανεβαίνουν στο Διαδίκτυο και προσελκύουν την επιδοκιμασία των νεοδημοκρατών, είναι ότι πλέον αποφεύγει να αναφέρεται στο θείο του Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενώ προκάλεσε αίσθηση η αναγγελία που έκανε το περασμένο από την εκδήλωση την κοπή της πίτας της γαλάζιας οργάνωσης στην Ηλεία ότι δεν προτίθεται να πολιτευθεί στις εκλογές του 2027.

Εκείνο που αντελήφθησαν παριστάμενοι είναι ότι η αναφορά του πρωθυπουργικού ανιψιού και ήταν για να στείλει μήνυμα στο Μαξίμου με το οποίο φαίνεται ότι βρίσκεται σε… απόσταση. Εγώ κρατάω πάντως ότι δεσμεύτηκε μόνον για τις επόμενες εκλογές. Για τις μεθεπόμενες το άφησε ορθάνοιχτο…

***

Περιορισμένο ενδιαφέρον

Δυσανάλογα χαμηλού ενδιαφέροντος σε σχέση με τις βαρύγδουπες προαναγγελίες αποδείχθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής.

Από όσο έμαθα τη συνεδρίαση παρακολούθησαν περίπου 60 άτομα δια ζώσης και άλλοι 46 όλοι κι όλοι εξ αποστάσεως. Μίλησαν ο πρόεδρος της Επιτροπής καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και εκπρόσωποι του ΠαΣοΚ και της Ελληνικής Λύσης. Και η… σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Πληροφορούμαι, πάντως, ότι μέσα στην εβδομάδα θα οριστούν οι συντονιστές των 5 πυλώνων του Διαλόγου.

***