Ολοκληρώθηκε χθες στο Όσλο το Oslo Energy Forum 2026 με θέμα: «Ενέργεια και ασφάλεια σε αβέβαιους καιρούς – Μια νέα παγκόσμια τάξη;», στο ιστορικό χώρο του Holmenkollen, όπου η διεθνής κοινότητα συζήτησε τις προκλήσεις και τις προοπτικές της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης.

Ο πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, και πλέον Ανώτερος Διευθυντής του Τμήματος Ενέργειας και Κρίσιμων Ορυκτών στην McLarty Associates, ξεχώρισε με τις παρεμβάσεις του για τη στρατηγική σημασία των κρίσιμων ορυκτών, τη διατλαντική συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική διάσταση της ενεργειακής κρίσης.

Αναφερόμενος στη μακροχρόνια συνεργασία ΗΠΑ–Νορβηγίας, ο Πάιατ τόνισε:

«Πριν από τέσσερα χρόνια, όταν η Ρωσία άρχισε να περιορίζει τις παραδόσεις φυσικού αερίου προς την Ευρώπη στο πλαίσιο μιας υβριδικής στρατηγικής για την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, το νορβηγικό αγωγό φυσικού αερίου και το αμερικανικό LNG ήρθαν στη διάσωση. Αργότερα, είχα την τιμή να συνσυντονίσω, μαζί με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ενέργειας Terje Aasland, τον Διάλογο ΗΠΑ–Νορβηγίας για Ενέργεια και Κλίμα, όπου εμβαθύναμε τη συνεργασία στην ενεργειακή ασφάλεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών και τη στήριξη στην Ουκρανία. Με αυτό το υπόβαθρο, ήταν μεγάλη μου χαρά να συμμετάσχω στο Oslo Energy Forum αυτή την εβδομάδα.»

Ο κ. Πάιατ συμμετείχε στα πάνελ: «Ο ρόλος των κρίσιμων ορυκτών και υλικών» μαζί με τον Landon Derentz, Αντιπρόεδρο Ενέργειας και Υποδομών στο Atlantic Council, και τον Eivind Kallevik, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Norsk Hydro, και «Προκλήσεις για τη Βιομηχανία Ενέργειας» με τον Jason Bordoff, Ιδρυτικό Διευθυντή του CGEP (Κέντρο για την Παγκόσμια Ενεργειακή Πολιτική) του Πανεπιστημίου Columbia, και τον Vijay Swarup, πρώην Ανώτερο Διευθυντή Στρατηγικής για το Κλίμα και την Τεχνολογία.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, στη στρατηγική αυτονομία σε υλικά όπως το αλουμίνιο και στον ρόλο της ενεργειακής πολιτικής για τη βιομηχανική ανθεκτικότητα. Ένα βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η μετάβαση από τη φιλοδοξία στην εκτέλεση απαιτεί ευθυγράμμιση ενεργειακής πολιτικής, βιομηχανικής στρατηγικής και πολιτικής ανακύκλωσης. Η ανθεκτικότητα στην παραγωγή αλουμινίου έχει δύο διαστάσεις: βραχυπρόθεσμα, η ενίσχυση της ανακύκλωσης εντός της περιοχής ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας· μακροπρόθεσμα, η στρατηγική αυτονομία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ανταγωνιστικής και αξιόπιστης ενέργειας.

Ο Πρέσβης Πάιατ αναφέρθηκε επίσης στις γεωπολιτικές προκλήσεις, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης της Ουκρανίας καθώς η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει ενεργειακές υποδομές:

«Ήταν σημαντικές οι παρατηρήσεις του Υπουργού Εξωτερικών Espen Barth Eide σχετικά με τις επιθέσεις του Κρεμλίνου σε ενεργειακές υποδομές. Είναι κρίσιμο για όλους μας να διατηρήσουμε τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα, ενώ προωθούμε την άμεση εκεχειρία που έχουν ζητήσει η Ουκρανία, οι ΗΠΑ, η Νορβηγία και η ΕΕ. Συγχαρητήρια στο Νορβηγικό ΥΠΕΞ για την ισχυρή ηγεσία στην ομάδα στήριξης του ενεργειακού τομέα G7+ και για τη σταθερή εστίαση στη διάσταση της ενέργειας κατά την απάντηση του NATO στην πλήρη κλίμακα εισβολής της Ρωσίας».

Με την εμπειρία του ως Αναπληρωτής Υπουργός στο Γραφείο Ενεργειακών Πόρων των ΗΠΑ, ανέλυσε τις αδυναμίες των αλυσίδων εφοδιασμού, τον ρόλο των κρίσιμων ορυκτών και τη στρατηγική σημασία της Αρκτικής και της Γροιλανδίας για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η παρουσία του κ. Πάιατ υπογράμμισε τη στενή συνεργασία ΗΠΑ–Νορβηγίας, ενισχυόμενη από την κοινή δήλωση του 2023 για ασφαλείς και βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και καθαρές τεχνολογίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του φόρουμ, οι συζητήσεις ανέδειξαν την ενεργειακή μετάβαση ως ευκαιρία και πρόκληση ταυτόχρονα για την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο Αμερικανός Πρέσβης επεσήμανε ότι η ενεργειακή μετάβαση και η ασφάλεια των κρίσιμων ορυκτών δεν είναι μόνο οικονομικής φύσης ζητήματα, αλλά και κεντρικοί παράγοντες γεωπολιτικής σταθερότητας.

Το Oslo Energy Forum 2026 επιβεβαίωσε τη σημασία του ως διεθνές γεγονός υψηλού επιπέδου, με συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Jonas Gahr Støre, ο Υπουργός Εξωτερικών Espen Barth Eide, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Eirik Kristoffersen, ο επικεφαλής του Νορβηγικού Ταμείου Πετρελαίου Nicolai Tangen, ο πρώην πρέσβης της Νορβηγίας στην Αθήνα Frode Øyvind Andersen, καθώς και πρεσβευτές από πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, Ευρώπης και Ασίας. Η παρουσία τους επισφράγισε τη στρατηγική σημασία του φόρουμ για την Ευρώπη, το NATO και τη διεθνή ενεργειακή κοινότητα.

Οι παρεμβάσεις του Πρέσβη Πάιατ, μαζί με τις υψηλού επιπέδου συζητήσεις και τα μηνύματα συνεργασίας, επισφράγισαν τον κρίσιμο ρόλο των κρίσιμων ορυκτών, της στρατηγικής αυτονομίας και της συνεργασίας ΗΠΑ–Νορβηγίας στη νέα παγκόσμια ενεργειακή τάξη.