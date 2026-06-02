Το μεσημέρι της Τρίτης αναμένεται να βρεθεί ο 41χρονος συζυγοκτόνος ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο οποίος πρόκειται να ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκλονισμένοι και οι αστυνομικοί

Το έγκλημα έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους, αλλά και αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση, να εμφανίζονται συγκλονισμένοι από την εικόνα που αντίκρισαν στο διαμέρισμα.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως ιδιαίτερα βίαιη.

Η ιατροδικαστική εικόνα και τα νέα ευρήματα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, σε διάφορα σημεία του σώματός της, μεταξύ των οποίων στον θώρακα, την πλάτη και τον λαιμό, ενώ διαπιστώθηκαν και αμυχές που παραπέμπουν σε προσπάθεια άμυνας.

Αντίθετα, ο 41χρονος φέρει μόνο επιφανειακές κακώσεις, χωρίς ίχνη τραυμάτων από μαχαίρι.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν συλλέξει ευρήματα από το διαμέρισμα, μεταξύ των οποίων και συσκευασίες ηρεμιστικών – αγχολυτικών σκευασμάτων, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Τα δύο ανήλικα παιδιά στο επίκεντρο της τραγωδίας

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν ζητήσει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Το αίτημα αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα δύο κοριτσάκια, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του φονικού, κοιμούνταν βαθιά και δεν αντιλήφθηκαν τον έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε της δολοφονίας.

Τα παιδιά πέρασαν τη νύχτα στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου παρακολουθούνται από ειδικούς και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις για τη φροντίδα και την επιμέλειά τους, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι η οικογένεια δε διαθέτει στενό άμεσο υποστηρικτικό περιβάλλον, πέρα από συγγενείς της μητέρας.

Καταγγελίες γειτόνων και εικόνα χρόνιων εντάσεων

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες και έντονες φωνές στο σπίτι του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη καταγγελία στις αρχές για ενδοοικογενειακή βία.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, είχε γίνει αναφορά στις αρχές για έντονες φωνές στη γειτονιά, χωρίς να μπορεί τότε να προσδιοριστεί η ακριβής προέλευσή τους.

Οι ισχυρισμοί του 41χρονου και η έρευνα

Ο 41χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυρισμός που εξετάζεται από τις αρχές. Ωστόσο, τα πρώτα ιατροδικαστικά δεδομένα δε φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εκδοχή του, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ κρίσιμα στοιχεία αναμένονται από την ιατροδικαστική έκθεση και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν πλήρως το παζλ μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Καλαμάτα και έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ενδοοικογενειακή βία.