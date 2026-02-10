Τις δυνάμεις τους και τις ιστορίες τους, με Δημοκρατικούς βουλευτές, ένωσαν θύματα του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ούτως ώστε να καταρτηθεί και να κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ νομοσχέδιο που στοχεύει στην κατάργηση της παραγραφής, σε μια προσπάθεια να διωχθούν όσοι εμπλέκονται στα εγκλήματα τα οποία καταγγέλονται και προκύπτουν ή θα προκύψουν από την εξέταση των αρχείων του πρώην χρηματιστή.

Ο «Νόμος της Βιρτζίνια» που θέλουν Δημοκρατικοί και θύματα

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και η βουλευτής Τερέσα Λέγκερ Φερνάντεζ, Δημοκρατική από το Νέο Μεξικό και πρόεδρος της Επιτροπής Δημοκρατικών Γυναικών, παρουσίασαν το νομοσχέδιο -που φέρει την ονομασία Νόμος της Βιρτζίνια προς τιμήν της Βιρτζίνια Τζιούφρε- κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Καπιτώλιο.

«Ο χρόνος δεν θα πρέπει ποτέ να είναι όπλο στη φαρέτρα ενός θύτη», ανέφερε στην ομιλία της η Λέγκερ Φερνάντεζ. Το νομοσχέδιο, προβλέπει την κατάργηση της παραγραφής, επιτρέποντας στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να ασκούν νομικές ενέργειες εναντίον των δραστών τους στο δικαστήριο χωρίς χρονικούς περιορισμούς μετά από το εις βάρος του έγκλημα.

Πρώτος στόχος ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο αδερφός της Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς, ζήτησε από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου να παρουσιαστεί στο Κογκρέσο και να δώσει απαντήσεις για τη συμμετοχή του στα εγκλήματα του Έπσταϊν. Η Τζιούφρε είχε επίσης κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν έφηβη, όπως περιγραφόταν σε μια αυτοβιογραφία που κυκλοφόρησε μετά θάντον, αφού η Βιρτζίνια αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους. «Προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου: Πρέπει να εμφανιστεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις ενώπιον του Κογκρέσου», δήλωσε ο Ρόμπερτς.

Η κατάθεση Μάξγουελ

Η πρωτοβουλία για την ψήφιση του νομοσχεδίου ήρθε μία ημέρα αφότου η Γκισλέιν Μαξγουέλ, πρώην σύντροφος και μακροχρόνια συνεργάτιδα του Έπσταϊν, επρόκειτο να καταθέσει στο Κογκρέσο, όπου ο δικηγόρος της δήλωσε ότι επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία (Fifth Amendment) λόγω εκκρεμούς αίτησης habeas corpus, υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη της ήταν αποτέλεσμα κακοδικίας.

Ο δικηγόρος της Μαξγουέλ κατέθεσε δήλωση στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής τη Δευτέρα, λέγοντας ότι η πελάτισσα του θα ήταν διατεθειμένη να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών αν της χορηγούνταν χάρη.