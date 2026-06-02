Φωτιά ξέσπασε την Τρίτη σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η φωτιά ξέσπασε στο κεντρικό κτίριο των εγκαταστάσεων με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να την περιορίσουν.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Βοηθούν υδροφόρες ΟΤΑ.
