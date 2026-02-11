Ο κυκλώνας Επσταιν έφτασε στο κατώφλι του Λευκού Οίκου. Δεν παρέσυρε τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά χτύπησε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, τον άνθρωπο που έχει επιφορτισθεί με την υλοποίηση των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων ανά τον κόσμο.

Γνώριζε ο Τραμπ;

Ο Τραμπ στηρίζει τον υπουργό του παρότι αποκαλύφθηκε ότι εκείνος δεν είχε πει την αλήθεια για τη σχέση του με τον πρώην χρηματιστή που είχε καταδικαστεί για σωματεμπορία ανήλικης. Δεν αποκλείεται όμως να αναγκαστεί να τον «θυσιάσει» όπως ζητούν ήδη ανώτερα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τη στιγμή που αποκαλύπτεται ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει στο διοικητή της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς πριν από είκοσι χρόνια πως «όλοι γνωρίζουν ότι το κάνει αυτό ο Επσταιν». Το ερώτημα που επανέρχεται διαρκώς είναι τι ακριβώς γνώριζε και από πότε ο Τραμπ, ο οποίος υπήρξε φίλος του Έπστιν επί σειρά ετών.

Εξι νέα ονόματα

Ως «προειδοποιητική βολή» θεωρείται η κίνηση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τόμας Μέισι και του Δημοκρατικού συνάδελφου του Ρο Χάνα, οι οποίοι αφού έλαβαν γνώση μη λογοκριμένων εγγράφων της υπόθεσης Επσταιν αποκάλυψαν χθες έξι ονόματα που είχαν καλυφθεί όταν τα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα: ενός Αμερικανού μεγαλοεπιχειρηματία, ενός δισεκατομμυριούχου από το Ντουμπάι, ενός Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή και άλλων τριών ατόμων. Οι δύο βουλευτές είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψήφιση του νομοσχεδίου που εξανάγκασε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα τρία εκατομμύρια έγγραφα, email και φωτογραφίες της υπόθεσης.

«Αν εμείς βρήκαμε μέσα σε δύο ώρες έξι ονόματα που κρύβονταν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, φανταστείτε πόσα άλλα υπάρχουν σε αυτούς τους φακέλους», είπε ο Δημοκρατικός βουλευτής, ο οποίος διάβασε τα ονόματα μέσα στη Βουλή (ώστε να έχει ασυλία από ενδεχόμενες νομικές προσφυγές των ενδιαφερομένων). Από την πλευρά του ο Μέισι ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου λέγοντας ότι σε αυτό το στάδιο δεν κρίνει αναγκαία μια κατάθεσή του σε επιτροπή του Κογκρέσου. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον κατηγόρησε τον Μέισι ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια ενώ είπε ότι θα ήταν παράλογο να παραιτηθεί ο υπουργός Εμπορίου.

Το ψέμα του υπουργού εμπορίου

Ο Χάουαρντ Λούτνικ παραδέχθηκε ότι είχε επισκεφθεί το ιδιωτικό νησί του Έπστιν το 2012, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά την καταδίκη του χρηματιστή για σωματεμπορία ανήλικης στη Φλόριντα. Ο υπουργός Εμπορίου και διακεκριμένος επιχειρηματίας έλεγε ότι είχε διακόψει τις επαφές με τον Έπστιν από το 2005.

Τώρα, ο υπουργός κάνει λόγο για ένα μονοήμερο ταξίδι και γεύμα στο νησί του Έπστιν, συν γυναιξί, τέκνοις και νταντάδων, μετά από πρόσκληση του πρώην γείτονά του. Δεν υπήρξε κάτι το επιλήψιμο, ήταν εκεί ακόμα ένα ζευγάρι με τα παιδιά τους, διαβεβαίωσε ο υπουργός. «Τον συνάντησα τρεις φορές μέσα σε 14 χρόνια, από όσο θυμάμαι, αυτό είναι όλο», πρόσθεσε.

Πλήρης στήριξη Τραμπ

Προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ έκρινε ικανοποιητικές τις εξηγήσεις του υπουργού του καθώς τον «υποστηρίζει πλήρως», όπως δήλωσε χθες το βράδυ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Σχολιάζοντας το τηλεφώνημα που φέρεται ότι είχε κάνει ο Τραμπ στον αστυνομικό διοικητή του Παλμ Μπιτς το 2006, η εκπρόσωπος είπε ότι ακόμα και αν αυτό έγινε «συνάδει με τη απόφαση του Τραμπ να διώξει με τις κλωτσιές από το κλαμπ του τον Επσταιν επειδή ήταν κάθαρμα».

Το βέβαιο είναι ότι το σίριαλ Έπστιν θα έχει και άλλα επεισόδια, ίσως πιο δραματικά, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του φθινοπώρου για την ανανέωση του Κογκρέσου.