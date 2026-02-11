Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν – Νοέλ Μπαρό ενημέρωσε τις εισαγγελικές αρχές για έναν μεσαίου βαθμού Γάλλο διπλωμάτη που διατηρούσε σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν και φέρεται να μετέφερε έγγραφα του ΟΗΕ στον εκλιπόντα, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, χρηματιστή.

Το όνομα του Φαμπρίς Αϊντάν εμφανίζεται σε περισσότερα από 200 έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και emails που έστειλε στον Έπσταϊν μεταξύ 2010 και 2016, τόσο από τον προσωπικό του λογαριασμό όσο και από τον επίσημο λογαριασμό του στον ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το υπουργείο του ξεκίνησε εσωτερική διοικητική έρευνα και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του Αϊντάν, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «εξαιρετικά σοβαρές».

Οι εισαγγελικές αρχές στο Παρίσι αναμένεται να ανακοινώσουν αν θα προχωρήσουν στη διεξαγωγή ποινικής έρευνας.

Τα έγγραφα του ΟΗΕ που φέρεται να διακινήθηκαν περιλαμβάνουν ενημερώσεις και εκθέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η περίληψη τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του πρώην γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, την οποία ο Αϊντάν είχε στείλει σε ανώτερό του. Αυτή προωθήθηκε στη συνέχεια στον Έπσταϊν.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι οι καταγγελίες περί διαφθοράς και διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών θα εξεταστούν «σύμφωνα με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού».

«Είναι αυτονόητο ότι η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών χωρίς ρητή εξουσιοδότηση παραβιάζει τις διαδικασίες», ανέφερε ο Ντουζαρίκ σε γραπτή δήλωσή του προς το Reuters.

Οι κωδικοί εισόδου στο διαμέρισμα του Έπσταϊν στο Παρίσι

«Αυτά τα emails, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς εγγράφων του ΟΗΕ, είναι συγκλονιστικά», δήλωσε ο Μπαρό στο ραδιόφωνο RTL, προσθέτοντας ότι ενημερώθηκε για τις ενέργειες του Αϊντάν την Τρίτη μέσω δημοσιεύματος της γαλλικής ερευνητικής ιστοσελίδας Mediapart.

Σε μία ανταλλαγή emails, ο Αϊντάν ρωτούσε τον Έπσταϊν αν θα μπορούσε να του δώσει τους κωδικούς εισόδου στο πολυτελές διαμέρισμά του στο Παρίσι — αίτημα στο οποίο ο Έπσταϊν απάντησε θετικά.

Ο Αϊντάν ξεκίνησε να εργάζεται στο υπουργείο Εξωτερικών περίπου το 2000. Σύμφωνα με το υπουργείο, είναι «πρώτος γραμματέας διπλωματικών υποθέσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε προσωπική άδεια και εργάζεται εκτός υπουργείου».

Ο Ζεράρ Αρό, πρέσβης της Γαλλίας στις ΗΠΑ εκείνη την περίοδο, δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι o Αϊντάν επέστρεψε στη Γαλλία. Δεν διευκρίνισε τον λόγο, ωστόσο αναφέρθηκε στην ύπαρξη φακέλου του FBI για τον Αϊντάν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η θητεία του στο υπουργείο περιλάμβανε απόσπαση στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη από το 2006 έως το 2013. Κατά την αποχώρησή του από την απόσπαση, βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του, ανέφερε ο Ντουζαρίκ.

Ο Μακρόν «σοκαρισμένος» από τις αποκαλύψεις

Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είναι «σοκαρισμένος από τα πρόσφατα ευρήματα», ανέφερε πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν δήλωσε ότι «οι δικαστικές αρχές πρέπει να αναλάβουν την υπόθεση εφόσον το κρίνουν. Πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε αυτή τη σοκαριστική και εκτεταμένη υπόθεση».

Η δημοσιοποίηση νέου όγκου αρχείων στις ΗΠΑ φέτος αποκάλυψε πλήθος νέων συνδέσεων του Έπσταϊν με πολιτικούς, μέλη βασιλικών οικογενειών και υπερπλούσιους σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Γαλλία, ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Ζακ Λανγκ παραιτήθηκε από το Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου — πολιτιστικό οργανισμό που υποστηρίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών — αφού το όνομά του εμφανίστηκε εκατοντάδες φορές στα έγγραφα.