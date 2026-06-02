Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Συναγερμός σήμανε το πρωί στις αστυνομικές αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 08:30, όταν ο 48χρονος κρατούμενος, αλβανικής καταγωγής, κατάφερε να διαφύγει από τον χώρο της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού των φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή που άνοιξαν οι πόρτες για την τροφοδοσία, ο κρατούμενος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και άρχισε να τρέχει, καταφέρνοντας να βγει από τον ελεγχόμενο χώρο πριν γίνει αντιληπτός.

Ο δραπέτης εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που αφορούσαν αγορά, κατοχή, διακίνηση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Είχε καταδικαστεί από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών σε ποινή κάθειρξης επτά ετών, έξι μηνών και τεσσάρων ημερών.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της απόδρασης κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε πιθανά σημεία όπου θα μπορούσε να κατευθυνθεί ο δραπέτης.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η απόδραση. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που ίσχυαν τη στιγμή του περιστατικού.