Με στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την προώθηση της επαγγελματικής ένταξης και την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, υπεγράφη χθες, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.).

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης και η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε. Λίνα Τσαλταμπάση στο δημαρχείο, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για μια στρατηγική συνεργασία με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού και δυναμικού πλαισίου, που ενισχύει τις γυναίκες σε επιχειρηματικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Παράλληλα, προωθείται η ενεργός συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, η πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ισότητας και ίσων ευκαιριών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Είχε προηγηθεί εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και πάνελ καλών πρακτικών γυναικείας επιχειρηματικότητας από σημαντικές γυναίκες του επιχειρείν, παρουσία αιρετών του Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής, μελών του Σ.Ε.Γ.Ε. και εκπροσώπων φορέων.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Ο Πειραιάς είναι μια πόλη με έντονη επιχειρηματική ταυτότητα, ιστορικά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία. Στόχος μας είναι αυτή η δυναμική να εκφράζεται ισότιμα από όλες και όλους.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, ενισχύει έμπρακτα τη συμμετοχή των γυναικών στην τοπική οικονομία, στηρίζει την επιχειρηματική τους πορεία και δημιουργεί προϋποθέσεις, ώστε περισσότερες γυναίκες να διεκδικούν και να κατακτούν θέσεις ευθύνης.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο του Σ.Ε.Γ.Ε. Λίνα Τσαλταμπάση για τη συνεργασία και τη θετική της διάθεση σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

Μαζί θα διαμορφώσουμε σύγχρονες, ανοιχτές και συμπεριληπτικές δράσεις, όπου η πρόοδος βασίζεται στη συνεργασία, στην καινοτομία και στην αξιοποίηση του ταλέντου όλων.

Με την υπογραφή του Μνημονίου και μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, οι γυναίκες επιχειρηματίες θα έχουν περισσότερα εργαλεία, ευκαιρίες και υποστήριξη για να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να συμβάλλουν δυναμικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής».

Η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε. Λίνα Τσαλταμπάση, ανέφερε:

«Οι γυναίκες επιχειρηματίες διαθέτουν τη δυναμική, τη γνώση και τη διεθνή προοπτική να διαμορφώσουν ένα ισχυρό, εξωστρεφές και βιώσιμο επιχειρηματικό οικοσύστημα, με ουσιαστικό αποτύπωμα στην Ελληνική και Διεθνή οικονομία. Η συνεργασία του Σ.Ε.Γ.Ε. με τον Δήμο Πειραιά επιβεβαιώνει τη σημασία της σύμπραξης της κοινωνίας των πολιτών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ο Σ.Ε.Γ.Ε., από την ίδρυσή του το 1997 έως σήμερα, στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις γυναίκες επωφελούμενες, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέα κοινωνικά και επιχειρηματικά βήματα. Ευχαριστούμε τον Δήμο Πειραιά για τη στήριξή του».

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, εξήρε τον Σ.Ε.Γ.Ε και τον Δήμο Πειραιά που ενώνουν δυνάμεις για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. «Ως Περιφέρεια Αττικής, με όλους τους παραπάνω φορείς συνεργαζόμαστε καθημερινά και συνδράμουμε έμπρακτα τις προσπάθειές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως με τη συνεργασία αυτή θα ενισχυθεί σημαντικά η γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων συνεχάρη τον Δήμο Πειραιά και τον Σ.Ε.Γ.Ε, λέγοντας πως η κα Τσαλταμπάση έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη και ανάδειξη των γυναικών στον επιχειρηματικό στίβο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία ως αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας, σημειώνοντας πως δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία λόγω φύλου, καθώς οι γυναίκες με την ευφυΐα, δυναμική, ευστροφία και πρακτικότητα στην κρίση που έμφυτα διαθέτουν, μπορούν πολύ εύκολα να μεγαλουργήσουν στον χώρο του επιχειρείν.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη επεσήμανε, κατά την εκδήλωση, ότι ο Σ.Ε.Γ.Ε. δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο και προστιθέμενη αξία σε κάθε του δράση. Τόνισε ότι, μέσα από τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες του επιδιώκεται η ουσιαστική υποστήριξη της ισότητας των φύλων, επισημαίνοντας παράλληλα τη συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Ε. στο ευρωπαϊκό έργο FAIR PAY, σημειώνοντας: «Το έργο FAIR PAY έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της μισθολογικής διαφάνειας, τον σεβασμό της αρχής της ίσης αμοιβής και την καταπολέμηση των άμεσων ή έμμεσων μισθολογικών διακρίσεων λόγω φύλου».

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά Δημήτρης Καρύδης, μιλώντας στην εκδήλωση, τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί ουσιαστικά η δυνατότητα των γυναικών να διεκδικούν ενεργά τη θέση που τους αναλογεί στην επιχειρηματικότητα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην πολιτική, στην έρευνα και στους κοινωνικούς θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξαιρετική συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στα Επιμελητήρια της πόλης και με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), με κοινό στόχο την ουσιαστική ενίσχυση και υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

Η CEO της Stavros Daifas Maritime Corporation S.A. και πρώην Αντιδήμαρχος Πειραιά Ειρήνη Νταϊφά, υπογράμμισε τη σημασία του να παραμένει μια γυναίκα αυθεντική, στοχοπροσηλωμένη και πιστή στις αξίες της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το αυθεντικό είναι καλύτερο από οποιαδήποτε κόπια». Μέσα από τη δική της εμπειρία, ανέδειξε πώς η συνέπεια στις αξίες και η προσωπική αυθεντικότητα αποτελούν θεμέλια για την επιχειρηματική επιτυχία.

Η CEO της Savramis Frozen Seafoods Αλεξία Σαβράμη, έδωσε έμφαση στη διορατικότητα και την τόλμη των γυναικών, αναφέροντας: «Η γυναικεία επιχειρηματικότητα και ηγεσία αποτελούν στις μέρες μας πλέον, αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Το γυναικείο ταλέντο το οποίο συχνά έμενε στο περιθώριο, λόγω των παλαιών στερεοτύπων, βγαίνει στην επιφάνεια και όλο περισσότερες γυναίκες αναλαμβάνουν επιχειρηματικές και ηγετικές θέσεις, πετυχαίνοντας τους στόχους τους και ανοίγοντας τον δρόμο για την νέα γενιά που με φρέσκιες ιδέες προχωρά. Πλέον, η γυναίκα συμμετέχει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, συνδυάζοντας με αρμονία τις οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις της».

Η ιδρύτρια της Athenian Yachts Διονυσία Λεσχοπούλου, επεσήμανε: «Η τιμητική πρόσκληση να γίνω μέρος αυτής της εκδήλωσης και συγκεκριμένα να συμμετάσχω ως ομιλήτρια, μου άφησε πολύ ευχάριστα συναισθήματα, διότι βρέθηκα σ’ έναν χώρο που έκλεινε μέσα του τη δύναμη, τη θέληση, τη προσπάθεια για δημιουργία, πρόοδο και αλλαγή. Βρήκα ότι ο Σ.Ε.Γ.Ε. ανοίγει την αγκαλιά του σε γυναίκες, σε όλη την Ελλάδα, δίνοντάς τους το κίνητρο της επιχειρηματικότητας και την ώθηση να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, να κερδίσουν την αυτονομία τους και να γίνουν λαμπρά παραδείγματα για τα παιδιά τους. Συγχαρητήρια σε όλες εσάς που «τρέχετε» αυτόν τον Σύνδεσμο και κρατάτε ζωντανό τον παλμό του, τόσες δεκαετίες…».

Η Co-Founder & Chief Executive του Mellon Lab και Β’ Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε. Χρυσούλα Κονιάκου, ανέφερε:

«Ο Σ.Ε.Γ.Ε. αποτελεί έναν χώρο ουσιαστικής στήριξης και συλλογικής δράσης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Σ.Ε.Γ.Ε. και του Δήμου Πειραιά επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σημασία της συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Μέσα από τέτοιες συμπράξεις, καταρρίπτονται στερεότυπα και αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικής ενδυνάμωσης, αποδεικνύοντας ότι όταν λειτουργούμε ως κοινότητα με κοινό όραμα, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούμε να πετύχουμε χωρίς περιορισμούς».