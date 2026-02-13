Με Σαχάρα θα μοιάζει η Αθήνα το Σαββατοκύριακο καθώς μετά το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού και την προσωρινή παύση των βροχοπτώσεων θα υπάρξει νέο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, προερχόμενο από περιοχές της Αλγερίας και της Λιβύης.

Σύμφωνα με τoν κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται να διαρκέσει από το Σάββατο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και να κορυφωθεί την Κυριακή.

Οι περιοχές που θα επιβαρυνθούν περισσότερο θα είναι η νότια και κεντρική Ελλάδα (Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου). Στις βόρειες περιοχές, ο συνδυασμός με βροχοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσει λασποβροχές.

Οι χάρτες

Όπως διακρίνεται και στην παρακάτω ομάδα προγνωστικών χαρτών από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά από τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 14/02 αρχικά στα δυτικά και νότια, και σταδιακά έως τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02 αναμένεται να αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15/02 αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο. Σημειώνεται ότι σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται έως και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.

Τσατραφύλλιας: Διπρόσωπος καιρός

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα έχει δύο πρόσωπα: Λασποβροχές, ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Κοινός παρανομαστής θα είναι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. η οποία θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα και σιγά-σιγά θα απλωθεί σε όλη τη χώρα, φτάνοντας μέχρι και τα βόρεια. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο θα κορυφωθεί την Κυριακή με αυξημένες ποσότητες στην κεντρική και νότια Ελλάδα.