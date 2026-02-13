Συνεχίζεται ο κακός καιρός και σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουραρίου με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και μέχρι το μεσημέρι θα υπάρξουν κάποια έντονα φαινόμενα τοπικά ισχυρά, κυρίως στην Κρήτη, στο Αιγαίο, αλλά και στον «πληγωμένο» Έβρο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ έντονες βροχοπτώσεις θα σημειωθούν και στη Βουλγαρία και για το λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή της Θράκης εξαιτίας των ποταμών και της πιθανότητας να φουσκώσουν επικίνδυνα από την έντονη βροχή.

Θυελλώδεις άνεμοι

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο και στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης.

Από σήμερα το μεσημέρι και μετά οι βροχές θα αρχίσουν να λιγοστεύουν αλλά θα συνεχίσουν να πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες και σε κάποιες περιοχές θα ξεπερνάνε τοπικά ακόμα και τους 20 βαθμούς κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02

Προειδοποιήσεις

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο και στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στη Θράκη.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-02

Στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Καιρός: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι, «κόκκινη» περιοχή ο Εβρος, πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά ηπειρωτικά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιoχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-02

Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στα δυτικά και τα κεντρικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων 6 με 7 στα πελάγη 8 με 9 μποφόρ και μόνο στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.