5 το πρωί: Οι Συλλογικές Συμβάσεις στη Βουλή – Οι αγρότες στην Αθήνα – Η οικονομία της Ε.Ε. στο επίκεντρο
Κινητικότητα σήμερα εντός κι εκτός Βουλής. Μέσα αναμένεται η μάχη για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ έξω το Κοινοβούλιο θα πολιορκούν οι αγρότες που κατεβαίνουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα για να εκφράσουν ξανά την αγανάκτησή τους απέναντι στην κυβέρνηση
Σήμερα τρακτέρ στην Αθήνα έξω από τη Βουλή
- Τι ετοιμάζουν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην Αθήνα; Μετά από εβδομάδες κινητοποιήσεων και μπλόκων στην περιφέρεια, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποφάσισε να πραγματοποιήσει μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να μεταφέρουν τη δυσαρέσκεια και την οργή των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσσοκόμων προς την κυβέρνηση, ο οποίοι υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους όπως περιμένουν.
- Κάλεσμα και προς τους πολίτες: Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των αγροτών στην πλατεία Συντάγματος, επιχειρώντας να ενισχύσει την κινητοποίηση πέρα από τον πρωτογενή τομέα και να δείξει ευρύτερη κοινωνική στήριξη στα αιτήματα για την ενίσχυση και την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Εργαζόμενοι και σωματεία έκαναν αποδεκτή την πρότασή τους, ώστε να δείξουν την αλληλεγγύη τους.
- Οι λόγοι πίσω από την κινητοποίηση: Στο κάλεσμά τους, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής υπογραμμίζουν ότι οι έως τώρα κυβερνητικές εξαγγελίες και μέτρα θεωρούνται ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν τον αγώνα τους. Επισημαίνουν ότι η αγροτική πολιτική, η προστασία του εισοδήματός τους, οι δυσκολίες στην παραγωγή και το κόστος ζωής των παραγωγών επηρεάζουν συνολικά και τους καταναλωτές.
Ένταση στην Ολομέλεια για τις Συλλογικές Συμβάσεις
- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο: Συνεχίζεται και σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας». Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία, που αναμένεται να γίνει το μεσημέρι. Η χθεσινή συνεδρίαση έγινε σε τεταμένο κλίμα, με την αντιπολίτευση να κάνει σφοδρή κριτική για το νομοσχέδιο και το ΠαΣοΚ να καταθέτει τροπολογία.
- Άγριος καυγάς Ζωής – Άδωνι: Προσωπικές επιθέσεις και αλληλοκατηγορίες για τοξικότητα, αποχωρήσεις από κοινοβουλευτικές ομάδες και μηνύσεις χαρακτήρισαν τον καυγά του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η αντιπαράθεση ξεπέρασε τα κοινοβουλευτικά όρια, ενώ ο αντιπρόεδρος της Βουλής προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη.
- Οι αλλαγές: Νομικοί και συνδικαλιστές μιλούν στο ΒΗΜΑ για τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις όπως είναι η πλήρης μετενέργεια, ο κατώτατος μισθός, η επέκταση ΣΣΕ και οι διαδικασίες επίλυσης συλλογικών διαφορών.
Στο μικροσκόπιο της Ε.Ε. η ανταγωνιστικότητα
- Άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ: Πραγματοποιήθηκε χθες στο κάστρο Alden Biesen η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ με βασικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη θωράκιση της Ενιαίας Αγοράς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η απλούστευση των κανόνων, η μείωση της γραφειοκρατίας, η στρατηγική αυτονομία απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα και η αναθεώρηση των κανόνων συγχωνεύσεων.
- Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και χαμηλότερες τιμές, ειδικά στην ενέργεια, ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και βαθύτερης ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.
- Συμπεράσματα και κατεύθυνση: Οι ηγέτες συμφώνησαν στην επιτάχυνση της απλούστευσης και στην προώθηση του «28ου καθεστώτος» για ενιαίο εταιρικό πλαίσιο, ενώ καταγράφηκε ευρεία συναίνεση για αλλαγές στους κανόνες συγχωνεύσεων. Η φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε οδικό χάρτη «Μία Ευρώπη, μία αγορά», με τις διαφωνίες να παραμένουν στο ζήτημα των ευρωομολόγων.
Αυξάνεται ο RSV, συνεχίζονται οι θάνατοι λόγω Covid και γρίπης
- Πώς κινήθηκαν οι ιοί στην Ελλάδα; Η πρόσφατη επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 2–8 Φεβρουαρίου καταγράφει σημαντική αύξηση της θετικότητας του RSV στην κοινότητα, σταθερή εικόνα για την COVID-19 και πτωτική τάση για τη γρίπη, όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία.
- Πόσοι θάνατοι καταγράφηκαν από γρίπη και COVID-19 την τελευταία εβδομάδα; Την ίδια εβδομάδα, καταγράφηκαν 15 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και 7 νέοι θάνατοι από COVID-19, ενώ οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 παρουσίασε μικρή μείωση, με περιορισμένο αριθμό διασωληνώσεων. Αυτά δείχνουν ότι η βαρύτητα της γρίπης εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές, παρά τη μείωση της θετικότητας.
- Τι συστήνει ο ΕΟΔΥ για την αύξηση του RSV; Λόγω της ανόδου του RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός), ο ΕΟΔΥ συστήνει τον εμβολιασμό για άτομα άνω των 75 ετών και άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
Παραμένει στην ηγεσία της ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος
- «Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος»: Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, απάντησε στις καταγγελίες για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και κάνοντας λόγο για ανυπόστατες κατηγορίες. Υποστήριξε ότι η υπόθεση εντάσσεται σε πολιτικές και επιχειρηματικές αντιπαραθέσεις γύρω από τα μεγάλα κονδύλια της κατάρτισης, ενώ προανήγγειλε προσφυγή στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.
- Τι είπε για τα προγράμματα κατάρτισης; Ο Γιάννης Παναγόπουλος διευκρίνισε ότι όλα τα προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ ήταν συμβασιοποιημένα, τιμολογημένα και ελεγμένα από διαπαραταξιακή επιτροπή, χωρίς να λείπει καμία ανάρτηση. Υποστήριξε ότι δεν υπήρξε κανένα έργο κατάρτισης αξίας 73 εκατ. ευρώ και χαρακτήρισε τις κατηγορίες ψευδείς, τονίζοντας ότι κάποια προγράμματα απεντάχθησαν παρά την ύπαρξη συμβάσεων.
- Πυρά από Κουτσούμπα: Ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας άφησε σαφείς αιχμές κατά του Γιάννη Παναγόπουλου και της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, κατηγορώντας τους ότι εκπροσωπούν αποκλειστικά την εργοδοσία και όχι τους εργαζόμενους. Τόνισε ότι το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας γράφτηκε από εργοδοτικούς φορείς και έναν «ελεγχόμενο» της ΓΣΕΕ, ενώ χαρακτήρισε τη σημερινή ηγεσία «συνδικαλιστική μαφία».
